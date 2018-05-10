台美國防產業論壇今開幕 我政府刻意淡化立場

2018年05月10日 22:59 中時 王錦河

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人與會。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人與會。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，英國航太系統BAE Systems產業策略副總裁 Philip Georgariou（中）、美國大型國防合約商Raytheon雷神台灣分公司總裁 Bradley D.Gerdes（右二）和與會人士相互交流。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，眾人和美台商會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers（右）交換意見。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引甚少公開露面的多國軍火商來台，共約300人與會，圖為美國航空大廠 Lockheed Martin 洛克希德馬汀台灣分公司執行副總裁魏陵瑋（中）出席論壇。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，包括左翼聯盟等多個團體前往漢來周圍抗議，表達要民生、反戰爭、軍火商滾蛋等訴求。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，船舶中心董事長邱逢琛（中）會中一度低頭思索。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人參與，國防部副部長張冠群（後排左起）、立委劉世芳、經濟部長沈榮津、中信造船董事長韓碧祥、美台商會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers、高雄市議長康裕成、高雄副市長蔡復進等人士出席開幕典禮。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，英國航太系統 BAE Systems產業策略副總裁 Philip Georgariou（左起）、美台商會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers、台船前總經理陳豊霖、國防部前部長暨中華民國高等政策研究協會祕書長楊念祖等與會人士，針對「台美國防產業合作下的機會與挑戰」主題分別發表意見。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，國防部前副部長暨中山科學研究院董事陳永康（前排右）和中科院院長杲中興（前排左）彼此交換意見。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人參與，漢翔航空董事長廖榮鑫（前排右）和總經理林南助（前排左）一同與會。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，其中不乏女性參與。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，美台商會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers（左）和國防部前部長暨中華民國高等政策研究協會祕書長楊念祖（右）相互寒暄。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，其中不乏女性參與。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人參與，台船公司總經理曾國正（右）與會專注聆聽。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，圖為美台商會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引多國軍火商來台，共約300人與會，中信造船董事長韓碧祥（中）表示政府國防產業沒有長期計畫，慶富案是撐死的，也有船廠是餓死的，台灣造船業面臨比馬關條約還嚴重的不平等條約。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，吸引甚少公開露面的多國軍火商來台，共約300人與會。（王錦河攝）

首屆「台美國防產業論壇」10日在高雄漢來飯店舉行，論壇定位為台美民間產業的互動交流，吸引多國軍火商來台，共約300人參與，包括美國陸軍太平洋司令部前司令威爾辛斯基中將（Francis J. Wiercinski）以美國軍火商立方公司（Cubic Corporation）資深副總裁身分與會。

包括美商洛克希德馬丁、雷神、立方、諾斯羅普格魯曼、Elbit Systems of America、BAE、AMS Group、Rockwell Collins、Leonardo DRS與Orbital ATK, Inc.等多家外商派出代表共同與會。

(中時 )