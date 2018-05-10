藍心湄以媽為中心 私廚餐廳過母親節

藍心湄受媽媽影響從小愛吃辣。（圖片提供：TVBS）

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母親節將至，藍心湄已計畫好要在一間私廚餐廳慶祝，不過她笑說：「因為媽媽很會做菜，對菜很講究，所以我一定要慎選餐廳，免得被她抱怨。」藍心湄表示媽媽很好相處，「就是一個非常活潑的湖南大嬸，脾氣也像湖南驢子一樣硬。」提到近年媽媽讓她印象最深刻的事情，莫過於兩年前藍媽覺得自己快死了，就默默一個人跑去辦住院，還自請看護跟她聊心事，事後醫生也檢查不出任何症狀，藍心湄因此發現媽媽根本沒生病，只是孩子太獨立加上爸媽興趣不一樣，才讓母親覺得無人傾訴。

藍心湄透露，藍爸愛運動和曬太陽，常跟著高爾夫球隊到處比賽，但藍媽不愛日曬，兩人興趣完全不同，「可能因此讓我媽覺得好像在家裡比較弱勢，又不知道跟誰聊天」。因此媽媽出院後，家裡很多事情盡量以她為中心、無論要吃什麼、要做什麼事，都以她為主，後來藍媽也就不藥而癒了。藍心湄認為，當我們到了那個年紀，會變得比較無力感，或是比較沒有存在感，「我們做小孩得要想想怎麼樣去哄著媽，現在她反而變得比較像小孩一樣。」

藍心湄從小就跟全家人住在一塊，從未有過異鄉遊子思念媽媽味的心情，「我們一天到晚都在吃媽的菜啊，有的時候她下手太重，還鹹得要命。」也因此很多事情視作理所當然，就忽略了媽媽感受，所以現在藍心湄和妹妹等家人，都試著改變生活節奏來更關心媽媽。

提及母親影響最深的一件事情，藍心湄說：「吃辣啊，而且越來越辣。加上媽媽廚藝很棒，全家人都被母親訓練的很能吃辣。」歌手出生的藍心湄難道不怕影響嗓子？親身體驗過的她笑回：「事實證明吃辣不會影響嗓子，反而是大叫、不會運用丹田，才會影響到喉嚨，還有很高濃度的酒精才會影響食道。」問到最想跟媽媽說的話，藍心湄說：「祝媽媽平安健康，沒事最好！身體健康都沒事、脾氣沒事最好！」

(中時 )

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