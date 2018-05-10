骨質疏鬆補鈣還不夠 靠曬太陽的「這種維生素」更重要

2018年05月10日 22:15 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

既然缺鈣，是不是要多補充？千禧之愛健康基金會副執行長、營養師邱詩涵表示，若遵照「每日飲食指南」建議，其中每天1.5∼2杯低脂牛奶就已足夠，但不能將牛奶當水喝，因為過多蛋白質會增加尿液中鈣的排泄量，反而物極必反，讓骨質流失得更快。

邱詩涵說，國人奶類普遍攝取不足的原因是因為許多人有乳糖不耐症，建議可以從每日喝100cc牛奶開始嘗試，讓身體習慣，或是改喝優酪乳、吃低脂起司也是很好的選擇。

其他需要注意的營養素包括：

●維生素D可幫助提升人體對鈣的利用，強化骨密度並減少骨折，主要存在於肉類、鮭魚、鮪魚、蝦、蛋中，除攝取上述食物外，每天日晒更有助於人體自行製造維生素D。

●維生素K富含於深綠色蔬菜、橄欖油、芥花油等植物油中，研究顯示，維生素K攝取量愈高，則骨折危險性愈低，可顯著幫助體內成骨作用。

●蛋白質雖可增強骨骼，但因蛋白質代謝需要鈣，因此攝取過多蛋白質，鈣的攝取量就會降低，優質的蛋白質來源包括黃豆製品、魚類、低脂牛奶等。

鈣＋維生素Ｄ│每天1.5～2杯低脂牛奶，也可改喝優酪乳或吃低脂起司；維生素Ｄ則可透過晒太陽或者補充魚、肉類獲得。

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(中時電子報)