崔佩儀幸福婚姻 感謝媽媽鐵口直斷

崔佩儀淚憶父母離異。（圖片提供：中視）

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崔佩儀日前接受《改變的起點》節目專訪，透露和Sam交往時算命的說倆人的八字不合，結婚的話43歲就會離婚。崔佩儀跑回家跟媽媽說，我不結了，算命的說不會幸福。但崔媽媽卻說: 「不會呀，我看的人不會錯的，Sam很孝順，對人又有禮貌，妳別再蹉磋跎歲月了，錯過了Sam，我看妳幾歲才嫁得掉!」 在母親節前夕，崔佩儀特別感恩媽媽的獨具慧眼，也給了她一輩子的幸福。

兩年前媽媽離世，崔佩儀回想從小和媽媽相依為命，尤其人生重要抉擇時刻，還好有媽媽的堅持與鼓勵，憶起成長往事，崔佩儀數度淚灑攝影棚。崔佩儀六歲時爸媽離婚，爸爸撂下狠話:「妳們給我滾得愈遠愈好!」就這樣，媽媽帶著崔佩儀從高雄鳳山搬遷到北台灣基隆。經人介紹，崔媽媽找到學校福利社工作，淩晨 3點就要起床磨豆漿，但一個人收入實在很難維持家計；有一次，媽媽帶崔佩儀去跟爸爸要學校註冊費，不過碰了釘子，那時已再婚的爸爸說:「我也有家要養，我沒錢！」崔佩儀的媽媽當著爸爸的面前說:「女兒，將來妳唸到哈佛，媽媽就算要飯也要供妳讀書，但絕對不會要到妳爸的家門口!」 那一幕，讓母女倆現場淚崩，也造就了崔佩儀日後獨立，凡事不求人的堅強個性。

崔佩儀和Sam結縭近17年，一家三口幸福美滿。但其實之前幾段戀情，崔佩儀和媽媽的都處在瀕臨斷絕關係的緊繃狀態，崔媽媽管得緊，晚上有門禁，而且演戲收入都要交給媽媽打理。當時有個追求她的男生告訴她：「妳已經28歲了，要自己做主別再聽媽媽指揮了。」崔媽媽直覺這男生不可靠，一次在崔佩儀跟他唱完KTV回家時，一出電梯，崔媽媽拿著雞毛撢子衝上來，打得那男生落荒而逃。回想當時媽媽的蠻橫阻撓，崔佩儀後來也漸漸了解，也感謝媽媽為了她的終身幸福，寧可扮演黑臉，也不讓女兒誤上賊船的心情。

(中時 )

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