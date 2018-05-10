吳奇隆年賺6.4億惜舊情 不離不棄照顧「她」30年

2018年05月10日 22:25 中時電子報 吳玫穎

吳奇隆婚禮，昔日經紀人苗秀麗、張小燕與小虎隊成員都到場。(本報系資料照)

「四爺」吳奇隆有情有義！偶像團體「小虎隊」出身的他，一度歷經事業低潮，後來憑著演出陸劇《步步驚心》再度翻紅，即使去年僅主演2部電視劇，年收入仍高達6.4億台幣，僅次於陳喬恩，成為台灣藝人赴大陸發展年收第二高的演員。近日知名經紀人孫德榮更向媒體透露吳奇隆私下感人一面，坦言既羨慕又忌妒他的前經紀人兼一手發掘「小虎隊」的苗秀麗。

捧紅陳喬恩、明道等大咖的知名經紀人孫德榮，日前向《壹週刊》誇獎周杰倫、五月天阿信與吳奇隆這3位大咖對昔日捧紅他們的人不離不棄，其中又以吳奇隆最為感人。

孫德榮表示前陣子才碰到苗秀麗，苗秀麗談起吳奇隆的照顧，還開心地用一種炫耀眼神說：「我有這樣的兒子，你有嗎？」原來小虎隊解散後，吳奇隆多年來仍惦記著苗秀麗提攜之恩，不僅主動把收入給苗秀麗抽成，之後在大陸發展順利，更請苗秀麗來擔任自家公司的經理。

孫德榮坦言對苗秀麗羨慕又忌妒，更感嘆：「明道、喬恩會給我啊？」不過孫德榮也強調這樣講不是想跟陳喬恩、明道討人情，只是對吳奇隆的念情有感而發，更稱這樣有情有義的藝人一定要拿出來講。

吳奇隆30年前憑著「小虎隊」一炮而紅，即便後來事業重心轉往大陸，與前經紀人張小燕、苗秀麗依然保持聯繫，2016年與劉詩詩峇里島婚禮，還特地請苗秀麗擔任婚禮統籌，張小燕也開心出席，場面溫馨感人。

(中時電子報)