寶貝兒子學桌球 何豪傑看到帳單嚇死了

2018年05月10日 22:39 中時 蕭雅玲

何豪傑10日出席幫助憨兒公益活動，他表示，原本今天要陪就讀小6的大兒子去考體育班，因工作關係無法去陪他考試，「但前幾天有跟他講若能順利考上，會給他1萬獎勵，媽媽也會給他5萬元獎勵。」他表示，對於兩個兒子的課業，他認為不要有壓力，「書念不好盡力就好，爸爸與媽媽也沒有那麼會讀書，有一技之長才是重要。」

他透露，兩個兒子對體育都有興趣，大兒子以前專精籃球，小兒子則是從幼稚園開始就喜歡打桌球，每次出去比賽都前三名，大兒子看到之後也開始打桌球，加上家裡有個桌球桌，兄弟倆經常會在家裡打桌球。這次大兒子去體育班，原以為他想考籃球班，卻沒想到最後他決定要考桌球班。而老婆和家馨為了大兒子考體育班，不斷去搜尋學校資源，他因為忙拍戲沒空，唯一能做的事就是收工回家陪小孩打桌球。有時回到家中準備睡覺，兩個兒子還會把找他一起打球。

他說，老婆和家馨天生就不是運動咖，但卻被小孩影響跑去報名桌球班，「因為她認為完全不會的情況下，無法跟小朋友有互動，所以才會決定要去學。」自從老婆去上桌球課之後，兩個兒子也極力邀請他去上課，他開玩笑說：「父親難為，帳單來了就會嚇死人，一堂課800原，兩個小孩1600元，一個禮拜去好幾堂課，我很想跟兒子說我想上課，但資源還是要分配好。」只好拼命拍戲賺錢給兒子花。

(中時 )