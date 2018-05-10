「法國神盾」海之火雷達 可追蹤超音速飛彈

2018年05月10日 22:57 中時電子報 江飛宇

法國達利思公司(Thales )開始生產新一代主動陣列雷達，名為海之火(Sea Fire)，該雷達具有範圍遠、解析強的優勢，可以追踪包括超音速飛彈在內的新型武器，未來將會安裝在法國未來中型巡防艦 (FTI-medium-size-frigates)之上。

戰情指管通訊新聞網(C4ISR net)報導，達利思公司宣布，法國海軍委託研發的海之火雷達已經正式生產，將來FTI未來巡防艦將會安裝4面這種雷達，涵蓋週邊環境無死角，可稱為法國神盾。公司表示，它專門針對不斷變化海軍新威脅，特別是超音速飛彈。

海之火是S波段主動相陣列式雷達，為長2.5、寛2.5公尺的方型，採用現在最流行的氮化鎵元件，而且海之眼雷達的硬體採用模組化設計，人員可以在雷達艙間裡檢查，並且拆換故障的部件，維護相當方便。號稱可以搜索500公里內的目標，希望在性能上能夠與美國AN/SPY-6相比。

預計使用海之火的FTI巡防艦全長122公尺，全寛17.7公尺，排水量4200噸，採用2具柴油渦輪主機，最高極速27節，航程5000海浬。2017年4月法國海軍與製造商DCNS簽訂5艘FTI的設計和生產，預計首艘會在2023年完成，2025年服役。

(中時電子報)