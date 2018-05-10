黃靖倫氣喘吁吁大跳廣場舞版

黃靖倫上節目表演上氣不接下氣。（圖片提供：民視）

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黃靖倫大跳彩球廣場舞版。（圖片提供：民視）

黃靖倫日前參加民視歌唱節目《台灣那麼旺Taiwan NO.1》錄影，拿起彩球大跳伍佰經典歌〈你是我的花朵〉廣場舞版， 雖然舞蹈動作不難，但整首歌從頭嗨跳到尾不間斷， 一分一秒都沒有停，即使再喘也沒有落下任何一個動作，相當厲害！

出道以來黃靖倫是演藝圈內出了名的肢體不協調， 這次為了母親節帶給媽媽們歡樂，簡直完全豁出去！ 主持人胡瓜笑說評審全都不敢戴耳機， 因為一定都會聽到黃靖倫的喘氣聲， 白家綺也忍不住表示從來沒有看到有人唱這首歌，唱到面目猙獰， 看起來很像被兩顆彩球綁架，努力想掙脫！ 不過雖然全場台上台下笑成一片， 但現場媽媽粉絲們卻相當讚許黃靖倫的敬業精神，粉絲：「 每次特輯我們都最期待黃靖倫會帶來什麼表演！」， 可見雖然整場演出喘得上氣不接下氣， 但卻也成功擄獲現場媽媽們的芳心，所以表演也算是相當成功啦！

黃靖倫已經有十10年的母親節都在外工作 ，今天則還送一只名牌包給媽媽，他表示，回家媽媽幫他洗衣服、煮美食就是最開心的事， 回憶2015年前後是自己最低 潮的時候，「 媽媽當時只跟我說那就回新加坡，家裡永遠支持你」， 當時只有說怎麼可以這麼不爭氣，咬牙繼續在台灣努力， 難得感性聊起與媽媽互動，這次參加比賽，他認為把自己的表演完美演出，就是給媽媽最好的母親節禮物。

(中時 )

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