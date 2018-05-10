「電話性愛」源自導演經歷！ 《尋愛偵探》浪漫遠端愛

《尋愛偵探阿洛伊斯》有男女主角的「電話夢遊」橋段。（前景提供）

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電影令人聯想到《雲端情人》。（前景提供）

榮獲柏林影展影評人費比西獎的《尋愛偵探阿洛伊斯》，四月於金馬奇幻影展進行台灣首映後，佳評大力延燒。片中私家偵探與神秘女子透過電話展開跨越時空的虛擬約會，浪漫的愛情科幻劇情擄獲了不少外媒好評，讓人想起《全面啟動》大師克里斯多福諾蘭，更有媒體形容本片「美麗、生動，完美示範了電影何以為藝術。」

片中男女主角的「電話夢遊」引起不少觀眾好奇，導演托比亞斯諾雷（Tobias Nölle）爆料這項劇情設定其實和他自己維持遠距戀愛的經驗有關：「電話爭吵、電話性愛、和各種奇怪的事情，我都經歷過。兩人即使隔了好幾千里，都能感受到對方在耳邊充滿愛意的呼吸，我覺得是件非常值得用電影語言探索的事情。」

而托比亞斯諾雷除了用傑出的剪輯手法呈現虛實交錯的遠端愛情、現代社會的窒人孤寂外，與長期合作的攝影師Simon Guy Fässler共同創作出的電影畫面更令人屏息，也讓本片榮獲電影攝影師的最高榮譽獎項—波蘭電影攝影藝術國際電影節（Camerimage）的最佳首部攝影作品提名，並拿下瑞士電影獎的最佳攝影。

《尋愛偵探阿洛伊斯》中，私家偵探阿洛伊斯在父親過世後，心門也跟著重重上鎖。他還在用舊式的卡式DV攝影機與世界單向溝通，影帶藏著父親、鄰居、小羊、捉姦證據及更多他窺視的陌生片段。如常孤單的一日，醉倒在公車上的他竟被洗劫一空，DV影帶也消失無蹤。一名神祕女子隨後來電，阿洛伊斯拿出偵探本領，試圖循聲找回失物，卻在與女子的「電話夢遊」中，逐步走出窒人的孤寂，展開愛情與自我的追尋。才華橫溢的天才處女作、看似註定心碎的疏離寓言，卻因浪漫異想而不再抑鬱。尤其是在虛實真偽之間恣意來去的靈活敘事，彷彿米歇爾龔特利加上查理考夫曼。看似老派的電話，更像拒絕數位化的《雲端情人》，傾訴著人際關係的幻滅與重生。創意、唯美之外，也成功地打動人心。電影11日在台上映。

(中時 )

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