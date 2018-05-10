又替柯文哲上火線 柯媽媽稱如果綠要提名 以後互不相欠

2018年05月10日 22:48 中時電子報 丁世傑 、中時／ 張潼 、中時／

柯文哲媽媽今（10）日晚間接受電視專訪時表示，民進黨可以在自己容忍的範圍內看要不要提名柯文哲，如果民進黨決定自提人選，那麼以後兩不相欠。柯媽媽並表示，柯文哲並沒有要選總統，走路都不會怎可能就想飛？如果柯文哲真的要出來選總統，一定會被選民罵死。

台北市長柯文哲接受電台專訪，一番「向民進黨輸誠」言論卻引發藍營批評、綠營也不領情。柯媽媽何瑞英今晚接受政論節目訪問，被問到與民進黨是否要繼續合作的相關問題，她說，「如果你要提名，以後我們互不相欠」；被問到若柯未能成功連任是否可能選總統？她也說，對，可能也是有啊，選不上再說，不用現在說得這麼白。

因柯文哲在專訪中表態，2020會支持蔡英文總統連任，主持人因此問柯媽，如果柯沒選上，會不會選總統？柯媽說，選不上再說，不用現在說得這麼白。

主持人追問，所以有這可能？柯媽說，對，可能也是有啊，我有我的考量，文哲有文哲的考量；我的考量是選不上再打算，而打算就是看是要選（總統）還是怎樣，如果選得上，就好好做市長，選上就做滿、4年做滿，不能說半途要選什麼。

接著柯媽還槓上提問的里長。北市臨江里長陳豐祥說，柯文哲已經變質了，這次民進黨一定會推人，柯媽有些動怒地說，沒這種事情，沒有變質，你每次都說那個人是賊，那個人就會變成賊，沒關係，你要去支持，50幾個里要去支持也沒關係，我跟你說，你說他不好，是哪裡不好？

接著又有來賓向柯媽提問，是否用公家的錢幫柯文哲拉票？柯媽又反擊，外面的說法實在是很不認真，我電話（指過年時打電話給各里里長）是在家裡打的欸，我也是家庭主婦，我每一個里的里長我都打，456里！

(中時電子報)