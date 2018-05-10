全美票房破24億 《夢想心樂章》感動李明依

2018年05月10日 22:57 中時 潘鈺楨

暖心勵志電影《夢想心樂章》（I Can Only Imagine）在全美票房已衝破24億台幣，劇中描述樂團「憐憫我」（MercyMe）主唱巴特米拉德（Bart Millard）不畏艱難、一心追夢的動人經歷也深深震撼藝人李明依、主持人陳沂、鋼琴家T.L.江天霖、樂團「三十萬年老虎鉗」、親職教育專家陳之華、陳安儀、導演盧建彰、影評吳文智等人，令他們回想起人生中的種種磨練以及追夢的艱辛過程。

江天霖動容地說：「淬鍊自己的過程會遇到很多磨練，但你一定要堅信那個聲音，就會找到屬於自己的舞台。」三十萬年老虎鉗表示劇中對樂團的描述非常寫實，有感而發地說：「人生經歷的每件事情必定有其發生的原因，但只要用心，一定會被世界看見。」李明依說：「我在看的過程中，淚水一直流。」陳沂更表示：「一定要來感受用音樂真正打動人心的電影。」

《夢想心樂章》全美上映至今的票房已榮登美國影史上真人實事改編音樂傳記電影票房第三名，片中描寫樂團「憐憫我」主唱儘管曾受父親反對，也歷經無人賞識的落魄與低潮，卻始終懷抱對音樂的執念，堅持自己的音樂路，經過人生的淬鍊後創作出暢銷成名歌曲〈I Can Only Imagine〉，成功圓夢。這勇往直前的過程已感動無數人，包括奧克拉荷馬州州議會，州議會於日前決議將這首動人樂曲定為官方「最激勵人心的州歌」（official state inspirational song），除了因為「憐憫我」樂團出身自奧克拉荷馬州，州議員表示，他們看完《夢想心樂章》後備受激勵與感動，認為電影與歌曲「傳達了信念與希望，更帶來安定人心的力量」，期盼在現今動盪的時局中用這首歌鼓勵世人終要抱持希望，追求夢想，莫忘初衷。

《夢想心樂章》描述全美最受歡迎福音樂團主唱相信自己、堅持不放棄，努力追夢的故事；巴特（傑麥可芬利 飾）在嚴父亞瑟（丹尼斯奎德 飾）的高壓教育下成長，童年生活痛苦不堪，但幸好有音樂與信仰讓巴特獲得原諒的勇氣，也讓父親得到改變的救贖，所以巴特決定要將自己的故事唱出來，讓更多人能從中得到相信自己的堅持力量。電影11日在台上映。

(中時 )