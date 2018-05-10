史上最重要佛教考古研討會 即將在台召開

杜倫大學收藏波羅王朝奉獻塔犍陀羅將在台灣展出。(戴忠仁提供)

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中時電子報
綜合報導
台灣唯有佛陀紀念館和著名的杜倫大學簽約合作。(戴忠仁提供)
戴忠仁說佛祖保佑讓他有空可去參加開幕式。(戴忠仁提供)

2013年考古學者在線上公布一篇論文震驚了全世界，因為考古學家以科學的方法找到佛祖誕生的地點。身為佛教徒的資深主播戴忠仁近日很興奮，因為這個重要的考古團隊馬上就要在台灣的佛陀紀念館進行公開學術發表，他說這是史上最重要的佛教考古會議，能在台灣進行是大家的榮耀，也是佛祖的恩典。

藍毗尼是喜馬拉雅山腳下尼泊爾的小地區，千百年來他被佛教人士視為佛祖的誕生地。藍毗尼於1997年被評定為世界遺產，因此更成為無數遊客和佛教徒朝聖之地，但直到英國杜倫大學(Durham University) 的羅賓康寧翰所領導的團隊幾年期進行考古發掘證實後，藍毗尼是佛陀的故鄉從此不在祇是傳說！

杜倫大學在英國的地位僅次於牛津、劍橋，他的考古系在全球大學學系排名第五名，因此國際上對杜倫大學對藍毗尼的考古研究高度重視，也都希望和杜倫大學有合作機會。中國大陸在國務院副總理出面推動下，由北京故宮和杜倫大學簽約合作，而佛光山佛陀紀念館只是民間非營利博物館，卻是台灣唯一和杜倫大學正式簽合作的組織，也是杜倫大學在亞洲參與主辦學術研討會的合作夥伴。

這項名為「與佛同行─發現佛陀的故鄉」展覽及國際學術研討會，有來自英國、美國、日本、巴基斯坦、尼泊爾、澳洲、台灣等考古學者專家將於5月12日至13日齊聚佛陀紀念館佛光樓九樓國際會議中心，進行兩天的國際學術研討會。同時杜倫大學也帶來非常重要的佛教文物首次在台灣公開展覽，所以戴忠仁和他的《國寶檔案》團隊也將出動製播專題。

向來週六日都行程滿檔的戴忠仁，突然接到預定活動取消的訊息，因此可以順利南下參加開幕活動，戴忠仁說真是佛祖保佑呀！

(中時電子報)

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