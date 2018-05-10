鬼鬼穿衣背後留把柄 任容萱學耍壞拿包硬裝手骨折

鬼鬼吳映潔穿上聯名款T恤現身，脖子後方獨特仿經典摺疊包款露出把柄的設計，十分俏皮可愛，拿Longchamp by Shayne Oliver系列雙生包1萬4800元。（粘耿豪攝）

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女星任容萱公開宣布不想要做乖乖女，出席活動時更刻意以一襲黑色裙裝，搭配個性「骨折」包款，背Longchamp by Shayne Oliver系列紅色骨折包1萬3500元（粘耿豪攝）
Longchamp by Shayne Oliver系列T恤，1萬200元。（LONGCHAMP提供）
Longchamp by Shayne Oliver系列粉色迷你雙生包，8300元。（LONGCHAMP提供）

法國時尚品牌LONGCHAMP今於台北101旗艦店中舉辦Longchamp by Shayne Oliver系列上市記者會，吸引包括吳克群、鬼鬼吳映潔、鐘瑶、任容萱等人出席，並由備受矚目的歌手J. Sheon擔任表演嘉賓。

鬼鬼以一襲聯名款T恤現身，脖子後方獨特仿經典摺疊包款露出把柄的設計，十分俏皮可愛。從學生時期就拿LONGCHAMP當作「變裝包」的她，自稱會把放學後要換上的便服、化妝品藏在品牌摺疊包裡，而一看到此次聯名系列中一包抵兩包的雙生包款，更笑說：「這樣我就可以多帶一套衣服，還可以一邊放衣服，一邊放鞋子。」

現在穿著街頭個性十足的她，坦言小時候服裝風格十分「大膽」，還會拿桃紅色圓點洋裝搭配黃色褲襪，令她不禁自嘲道：「不知道哪來的自信！」而依照目前的品味標準，她會選擇系列中粉紅色的飛行員外套，還補充：「粉紅色帶給人家戀愛的感覺。」當被問到是否是因為有新戀情的關係時，她一邊否認，一邊無奈說到：「我幹嘛自己給自己挖洞。」又旋即解釋到，以前怕用粉紅色太少女，但隨著年齡增長，便覺得這個顏色很適合現在的年紀。

而同場出席的女星任容萱，也一改以往甜美裝著，選穿率性十足的黑色裙裝現身，還搭配下周即將前往峇里島的好心情綁上辮子頭，提想享受度假的感覺。透露最近開始轉型的她，公開宣布不想要做乖乖女，還說日前有跟經紀人帶點抗議地講：「不要再幫我接工作了！」連赴歐旅行時，也因服務生態度不佳，而嘗試大器起身走人，讓她不禁說出：「我其實很壞。」但語畢，又立馬恢復少女般的神情，直說好害羞。配合近來高漲的叛逆心情，任容萱在Longchamp by Shayne Oliver系列中，挑選了以骨折綁帶為靈感的包款於出席時配戴，除了自己本就喜歡斜背包的原因外，前開的拉鍊設計，對她來說在旅行時亦十分實用。

(中時 )

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