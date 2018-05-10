巫統支持者不投票 國陣讓出多數柔佛州議會議席

2018年05月10日 23:21 中時 季節

馬來西亞執政聯盟國民陣線在本次大選落敗，首度讓出中央執政權，在柔佛州議會，曾經囊括所有議席的國陣，也首度讓出執政權，民調公司指出關鍵在於傳統支持者不投票。

本屆選舉柔佛州議會應選56席，國陣由上屆2013年選舉的38席掉到19席，其中國陣當中馬來族為主的政黨巫統由34席跌到17席，在野的希望聯盟則嬴得36席，伊斯蘭黨拿到1席。導致該州在國陣執政60年後首度變天。

然而在2008年柔佛州議會選舉時，國陣嬴得多達54席，2004年則嬴得55席，1995和1999年應選席次只有40席時甚至囊括所有席次。因此過往該州議會堪稱是國陣的鐵票區。

馬來西亞媒體《東方日報》10日報導指出，這次巫統嬴得的該州議會席次，6個位於柔佛東南海岸、2個位於西南海岸，其他則位於柔佛西岸及中部，共同點是位於鄉區或墾殖區。顯示巫統在柔佛城市議席中遭全面拒絕，城鄉選民投票意願出現分歧。

獨立民調中心經理陳承傑接受《東方日報》訪問時表示，根據開票資料顯示，柔希盟只獲得30％至40％的馬來選票支持，伊斯蘭黨則分得10％至20％的選票。

「這意謂著，柔州國陣仍擁有半數的馬來票支持，本屆大選希盟雖獲得90％非巫裔選票支持，但真正能橫掃議席的原因是巫統支持者沒有出來投票」

他分析，選舉結果一再顯示，消費稅課題造成人民憤怒，以至影響選舉成績，這在選舉自由度較高的國家均有發生。

「新加坡則另當別論，因此該國在選舉上有一定的限制。」

他進一步說明，儘管柔州政府企圖通過許多方式來與消費稅切割，但是由於州政府與聯邦政府是同一陣線的關係，因此無法避免遭受到衝擊而影響選情。

「根據目前議席形勢，土著團結黨在協助希盟攻城過程中提供不少助力，該黨與誠信黨及公正黨所攻下的議席中，未來必須多加經營，且在種族及宗教課題上，也必須慎言以免挑起選民不滿情緒。」

馬來西亞政府於2015年4月開始徵收消費稅，稅率為6%，雖然有部分商品豁免，且同時馬來西亞政府調降了個人所得稅率，但仍引發反彈。

儘管選前執政聯盟聲稱不會調高稅率，但偏左派的在野聯盟則宣稱當選後百日內將廢除。勝出後馬哈地也履行承諾，表示會廢除消費稅，用被取消的銷售稅來取代。

(中時 )