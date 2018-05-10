台北少觀所母親節活動在擁抱及淚水中結束

2018年05月10日 23:10 中時 陳俊雄

台北少年觀護所與財團法人台灣更生保護會新北分會及財團法人利伯他茲基金會合作，於10日上午邀請少年母親及家屬共度母親節，以撫慰無法在外同度佳節的遺憾，舒解少年的思念之情。

少觀所長張龍泉感謝家長不辭辛勞探望少年，很希望家長能來關心又希望不要在此相見，勉勵少年要懂得感恩，珍惜與家人相處的機會，讓少年站起來擁抱母親或家屬，並將自己手繪的卡片，獻給最愛的家人，短暫的擁抱讓在場的家屬、阿嬤們淚漣漣。

本次活動以「我屬於藍天」、「愛Ÿ美Ÿ人文」及「蛻變自由」三部微電影，讓家屬瞭解社會的愛、少觀所環境綠教育後的景觀改變，並由少年分享其曾有的夢想、現在及未來的志向，帶出少觀所輔導課程對矯正少年的重要性。

少年「阿文」對父親表示，三部影片中他都有參與，在第一部「我屬於藍天」中，找到自己未來的道路，想進入助人工作的社工行列，以自己的生命故事，幫助與其相同經歷的人，一同走出黑夜、進入藍天；在第二部「愛Ÿ美Ÿ人文」也有參與造景佈置；在第三部「蛻變自由」將從小的自己到變壞的那個自己，又再到如今幡然悔悟、立下志向的自己，再次省視了一次，真的很想告訴那些不懂事的小孩子，要聽家人的話，不要亂交損友，毀了自己的夢。

父親也表示真的有看到阿文的改變，呼籲家長們，對孩子的教育一刻都不能疏忽，一時的放縱換來了無法挽回的悲劇，即使以整個家庭的傷痛都不能彌補那個錯誤，千萬要看緊孩子。

「平平」花了好幾天設計母親節卡片及手作康乃馨，要讓母親知道，自己真的錯了且沒有浪費時間，以前不該貪玩亂交朋友，透過卡片想要告訴母親，千萬不要放棄自己，請原諒這次的失誤，會與法官約法三章請求責付回家，要回去乖乖上課、聽媽媽的話，不再晚回家，沒有親人及自由的日子，機關再好都沒有家的溫暖。

「阿惠」則抱著未滿1歲的女兒又喜又悲，也將精心製作的卡片、康乃馨送給辛苦的母親，母親在旁一邊流淚一邊感慨的說，「阿惠」因誤交損友染了毒品，16歲即生下女兒，自己要帶小女兒還要帶孫女甚是辛苦。張所長在旁安慰其母並勉勵「阿惠」，若能順利出所，要好好孝順母親，善盡為母的責任照顧好女兒。

在場每位少年都想將他們最好的一面獻給家人，祈求親人的原諒，也期待社會能體會他們失足之恨，給予他們重新再來的機會，活動在擁抱及淚水中結束。

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(中時 )