王又正周玉琴主持節目新改版

王又正、周玉琴。（圖片提供：中天）

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主播王又正、周玉琴主持《大政治大爆卦》，進行全新改版，主張擺脫藍綠惡鬥、推動94%【無色覺醒】，開政論節目之先，分別陳設代表國民黨、民進黨以及94%「無色」人民的大型背板，10日邀請國家與國際事務專家賴岳謙、台南市長參選人林義豐、資深媒體人謝寒冰、英文補教名師高國華擔任「無色」代表，民進黨台北市議員張茂楠代表「綠色」，國民黨台北市議員王鴻薇、前國民黨立委吳育昇則是「藍色」代表，針對台北市長柯文哲對「兩岸一家親」言論致歉發表看法，台北市政府大陸小組成員、國家與國際事務專家賴岳謙今直言，柯文哲把選舉利益擺在前面，抹煞過去促成雙城論壇的努力，他當場把聘書放進信封袋，交由《大政治大爆卦》製作單位，將大陸小組的聘書寄回給柯文哲，不再為大陸小組建言，他強調藍綠惡鬥已超過30年，台灣不要再被6%政黨把持，應重視94%的「無色」民眾。

台北市議員王鴻薇痛批，柯文哲打著白色力量旗幟，喊出推倒藍綠高牆，吸引大部分的無色中間選民支持，如今柯文哲誠信度一夕崩盤，民眾已經知道柯文哲是為了選票利益，輕易丟棄原則的人，柯文哲已不是髮夾彎，根本是「S彎」，見人說人話，見鬼說鬼話，但代表「綠色」的台北市議員張茂楠認為，柯文哲一向口無遮攔，他寧願相信「兩岸一家親」是柯文哲脫口而出，至於道歉是真心還是假意，尚待時間證明，因柯文哲有二二八受難者家屬背景，他認為柯的理念偏向綠營，可能真心認為對不起民進黨，但若非誠心道歉，就是選舉的變色龍。

身為「無色」代表的賴岳謙也無法接受，他指出柯文哲「兩岸一家親」說法，絕不是脫口而出，是經過會議討論，深思熟慮的結果，柯三年來對兩岸政策的態度沒變，也持續推動上海、台北雙城交流，卻在選舉逼近，民進黨可能另推人選時，安排去綠營媒體道歉認錯，安撫特定族群。他直言，與大陸往來需要真心實意，如果一面假裝好意，在背後桶別人一刀，也不是好的交流方式。他認為，柯文哲這番話勢必會影響台北、上海未來合作模式，交流恐中斷，傷害到台北市民利益。

(中時 )

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