蒼井優入坑ANGERME太深 影后變粉絲

2018年05月10日 23:28 時報周刊 溫博鈞

蒼井優觀賞ANGERME現場演出，興奮地邊揮舞螢光棒邊飆淚。右上為ANGERME上國料萌衣。（取材自YouTube ）

蒼井優（前排左三）觀賞ANGERME演唱會後和成員們合照。（取材自官方推特 ）

實力女團「ANGERME」在日本有個令人意外的頭號狂熱粉絲，即是剛獲得第41屆日本電影金像獎打敗新垣結衣、長澤雅美等一票優秀演員奪得影后的蒼井優。

她經常在上節目打片時，主持人一問到她「喜好的事物是？」時就打開了她的話話匣子，時間幾乎都被她拿來大談ANGERME，比講電影話題時還來得眉飛色舞，有次她認真地說：「要我講ANGERME的話，那大概戲要先停拍給我時間才行。」還說：「最近我讓朋友的小孩聽ANGERME的歌，培養下一代歌迷。」入坑極深，常嚇到一旁的來賓。

她常跑ANGERME演唱會，一到後台和成員們合照時便緊張害羞，堂堂影后立刻變成追星小粉絲。有次某節目偷偷安排ANGERME為她驚喜登場演出，影后立刻變成小粉絲興奮地邊揮舞螢光棒邊飆淚，被主持人虧「妳也太狂熱了！」

ANGERME將首次來台舉行演唱會《ANGERME OVERSEAS LIVE TOUR IN TAIWAN》，5月11日(五) 上午11:00起全面開賣，同日ANGERME新單曲《我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends (2018 Acoustic Ver.)》【初回生產限定盤SP CD+DVD】也和日本同步發行。

(時報周刊)