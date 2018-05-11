律師說法》愛滋女來台賣淫 嫖客愛妳在心口難開

2018年05月11日 00:02 中時電子報 吳家詮 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

警方日前查獲泰籍艾莉絲女子來台從事賣淫，經衛福部疾病管制局確定為愛滋陽性，但該女自去年10月至今，已陸續來台數次，賣淫地點遍及南北，衛生局擔心已有不少嫖客被傳染。

隨著社會風氣日益開放，網路交友盛行，透過網路交友軟體，認識異性或同性已不再是難事，通過聊天的通訊訊息即可讓原本不認識的兩人相約見面，相談甚歡之後甚至發生一夜情。然而，真的只要兩情相悅就可以了嗎？倘若知道自己患有愛滋病，在未告知對方的狀況下，也可以與對方進行性行為嗎？或者，是不是只要有告知對方就可以與對方發生性行為呢？

●法界觀點

依照現行的人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條第1項之規定，明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為或有共用針具、稀釋液或容器等之施打行為，致傳染於人者，處五年以上十二年以下有期徒刑。

由上可知，構成該罪的要件有二：第一、明知自己為感染者，卻隱瞞此事。第二、與他人進行「危險性行為」。所謂「感染」就是指血液篩檢結果為HIV陽性。又什麼才是「危險性行為」呢？依照危險性行為之範圍標準第2條規定：危險性行為之範圍，指未經隔絕器官黏膜或體液而直接接觸，醫學上評估可能造成人類免疫缺乏病毒感染之性行為。

換言之，就是指不帶套的性行為。雖然法律上尊重每個人的性自主決定權，但基於保護他人之生命身體健康，因此要求HIV感染者必須事先將已感染之事實告知欲與其進行性行為之他人，且要求為性行為時使用保險套，以達到保護他人之目的。因此，如果明知自己已感染HIV，卻仍在網路上相約網友見面，並且在隱瞞對方的情況下進行不帶套之性行為，即有可能該當上揭罪責。

且該條例第21條第3項k亦處罰未遂犯，所以即便與對方為性行為後，對方並未因此感染HIV，依然會論以刑責，所以不要誤以為只要對方沒有感染HIV病毒，就可以恣意的從事危險性行為。再者，雖然有些病患有按時接受雞尾酒療法，甚至可將病毒量控制在極低極低的數量，然現今醫學上，尚無法百分之百排除傳染予他人之可能性。因此，若隱瞞他人而進行不帶套的性行為，仍有可能構成該罪責。

美好的性關係固然令人歡愉，但仍需重視安全。患有愛滋病或已感染HIV者，要注意不能在隱瞞對方的情況下，進行不帶套的危險性行為，而讓對方處於受感染之風險，否則，損人不利己，會觸犯法網喔！

（本文台灣司法人權進步協會會員桃園地檢署主任檢察官謝雯璣提供）

(中時電子報)