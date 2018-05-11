原來是演員訓練班！想比中華499便宜 他6個字搞定

2018年05月11日 00:02 中時電子報 莊楚雯

原來是演員訓練班！想比中華499更便宜 他6個字搞定 (翻攝自PTT)

中華499之亂全台上演，害得其他家電信「挫哩等」！怕用戶流失跑去中華，也有隱藏版「砍到見骨」優惠，只要用戶會演戲，且演得夠好就有甜頭可以吃。一名網友就分享了他去遠傳上演「np(攜碼)中華」的戲碼，不但辦到499吃到飽方案，還減免1500元，等於一個月只要436元就能享受與中華一樣的優惠內容！

這名網友在《批踢踢實業坊》PO文，表示「我到遠傳之後，馬上說要NP，本來想看有沒有什麼優惠，沒有的話真的NP中華也行，但忙碌的門市人員聽到我要NP之後，馬上小聲問我『你要去哪間？』、『中華』；『我們也有499啊你不考慮嗎？』、『中華也有啊』」。

當門市人員問原PO「中華有比較優惠嗎？」原PO就開始猶豫「之前中華好像有每個月減100耶…..」。員工卻馬上回他「那你要考慮我們的499，然後我給你1500入預繳嗎？！沒中華那麽好，但你考慮一下...」。

就這樣原PO就辦到了499吃到飽加上電信給的1500元預繳，申請單上還寫著「理由：客人欲NP中華」讓鄉民們都笑了「這理由直白，我喜歡」、「全民開演 繼續上映」、「1500太少了吧，行情是2000，演技派的應該有2400」、「我昨天去問 台哥才給1200 準備來演」、「我有辦到遠X吞下2K左右違約金，外加給我整個499合約每月-100喔」。

(中時電子報)