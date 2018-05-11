烏鴉真聰明!打算拿信用卡買車票

2018年05月11日 00:21 中時電子報 江飛宇

烏鴉可能是最聰明的鳥類，牠們許多行為舉止都令人感到詫異。在日本，一隻烏鴉在車票販賣機左瞧右看，還拿了一張女士的信用卡，似乎打算買車票。

日本東京都墨田區金石町站拍攝到一段有趣的畫片，1隻烏鴉飛進地鐵站裡，並且在購票販賣機前按著觸控螢幕，突然牠似乎意識到還需要信用卡才可以運作，然後立刻搶走旁邊一位女士來不及抽出的信用卡。然而牠在拿到卡片之後，就不太知道該怎麼做下一步了，影片到此結束，不過據影片的拍攝者表示，後來這隻烏鴉也「歸還」信用卡給女士。

烏鴉「借」了隔壁女士的信用卡，卻不知道該放哪個插槽。(圖/截圖)

這隻烏鴉似乎在試圖買車票

科學研究表明，烏鴉確實是地球上最聰明的動物之一，因為牠似乎具有理解事物的因果與邏輯能力，這使烏鴉能夠解決一些複雜的問題。比如說這試圖買車票的烏鴉，牠首先通過模仿人類的行為，學著觸摸螢幕，牠也確實做到了。然後牠似乎理解，光是按螢幕還不夠，還需要其他物件才能運作，此時牠發現了關鍵物品是信用卡，只是牠還不知道信用卡要插在哪個卡槽上。

買車票這件事對烏鴉真的比較複雜，但有證據表明，烏鴉可以輕鬆完成難度較低的工作，伊索寓言裡提到的烏鴉投石以喝水的故事，可能是伊索觀察到的真實故事，因為要烏鴉還可以做出比喝水更複雜的工作。

美國發明家喬許．卡蘭(Josh Klein)曾發明一種「烏鴉用的自動販賣機」，當鳥兒投一枚硬幣時，機器就會提供花生，這個想法是培訓野生烏鴉，幫忙找到丟失的硬幣來換取零食，許多烏鴉光是看著卡蘭的操作後就學會了，真的會去尋找硬幣來「買」花生。

更常見的例子是，野生烏鴉會把堅果丟在馬路上，讓飛馳而過的汽車輾開它的外殼，然後烏鴉就輕鬆的過來取食裡頭的果肉。

他們甚至用棍棒製作自己的工具，以獲得它們的喙不能觸及的食物，甚至會保存牠們喜愛的工具，以便再次使用。

(中時電子報)