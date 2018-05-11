馬哈地再任大馬首相 陸資日子不好過了？

2018年05月11日 00:35 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

92歲高齡的馬來西亞前首相馬哈地東山再起，10日在帶領反對派聯盟贏得大選後再任首相。馬哈地曾在競選時激烈抨擊原首相納吉布的親大陸政策，要求對陸資「嚴審」，他上台後是否會令陸馬關係增添變數，引發關注。

據德國之聲中文網報導，馬哈地10日在記者會上提到，他支持大陸的「「一帶一路」」倡議，但同時稱馬來西亞將對一些前政府批准的涉及陸資項目進行重新審核。馬哈地曾在競選時稱納吉布「將馬來西亞賣給中國」，並多次表示「中國人搶走了馬來西亞人的飯碗」。他在上月接受媒體採訪時還對大陸公司在馬來西亞設立的營運中心提出批評，說大陸企業並沒有雇用多少當地人，也沒有引進資本和技術。

此前有分析認為，馬哈地上台將會對大陸的「「一帶一路」」布局造成衝擊。馬哈地在記者會上則表示，他支持大陸的「一帶一路」倡議，但又稱馬來西亞保留在必要時與北京重新磋商部分協議條款的權利。他還間接對大陸在南海的行動表示不滿：「我們對一帶一路沒有意見。不過我們當然不願看到這一地區出現這麽多軍艦，因為這會引來更多的軍艦。」

馬來西亞是南海部分島礁主權的聲索方之一，但在南海主權爭議問題上，納吉布前政府相對比較低調。馬來西亞目前實際控制了包括曾母暗沙在內的5個島礁。曾母暗沙位於馬來西亞200海里專屬經濟區內，距離東馬來西亞砂拉越州海岸線僅80公里。大陸曾派出戰艦到相關海域宣誓主權。馬哈地在競選時曾表示，如果當選，計劃在保障與各國友好關係的前提下，重新開啟有關南海周邊國家權益的談判。

馬來西亞地處東南亞的中心，是大陸在東南亞最大貿易夥伴，被認為是大陸「一帶一路」倡議中的重要據點。據新加坡星展銀行（DBS Bank）最新發布的數據，2017年大陸對馬來西亞的直接投資為23.6億美元，占到外國直接投資（FDI）總額的7％，在投資來源國之中排名第7。路透援引野村證券的一項報告顯示，馬來西亞是大陸在亞洲各國投資的最大流入方之一，僅與「一帶一路」相關的基礎設施投資就已達34億美元。

但德國之聲中文網報導說，與其他一些亞洲國家一樣，來自大陸的大筆投資也在馬來西亞引起了民間的憂慮，擔心這會損害馬來西亞的主權和國內經濟平衡。馬哈地曾以陸資碧桂園投資1000億美元在柔佛州填海建造的「森林城市」（Forest City）房產項目為例，批評該項目的商品房價格均在26萬美元以上，一般馬來西亞人根本無力購買。因此這是面向外國房產投資者的開發行為，而馬來西亞並不希望大批外國人湧入。

另一受到詬病的大型項目是納吉布前政府大力推動的「東海岸鐵路」。這條長688公里的鐵路由大陸融資130億美元，中國交通建設股份有限公司承建，計劃2024年建成。馬哈地選前表示，如果他當選，將重新談判這一項目，例如審核是否可能縮短里程。

香港《南華早報》援引分析人士指出，馬來西亞有關陸資的討論，更屬於選戰期間議題，朝野雙方其實並不希望它過分發酵。因為兩大陣營都在爭取華裔選民，此外馬來西亞各族群對陸資的反彈情緒並不很高。而馬哈地本人在上世紀80和90年代擔任首相的22年間，對來自東亞各國，包括大陸的投資持歡迎態度，並倡導「向東學習」（Look east）政策。

德國之聲指出，大陸官媒《環球時報》10日發表社評稱「馬哈地不太可能做中馬關係顛覆者」。評論認為，馬哈地之前在位期間，對陸總體是友好的。「他作為反對黨領袖批評中國，至少有相當一部分動因是來自馬國內政治邏輯」。「以他的年齡和經歷，他也不大會扮演一位顛覆性的革命者」。《環球時報》認為以往的經驗顯示，「個別國家經選舉發生政黨輪替後，即使中國投資遇到臨時麻煩，那些麻煩也會逐漸淡化」。

評論還指出，馬來西亞是南海形勢穩定的受益者，「吉隆坡沒有理由在南海問題上扛旗挑頭」。

大陸外交部發言人耿爽10日在例行記者會上回答有關提問時表示：「當前中馬全面戰略夥伴關係發展勢頭良好，互利合作成果豐盛，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的好處和利益，我想這值得雙方共同珍惜和維護。」他還補充說：「馬哈地是資深的政治家，他曾為中馬關係的發展做出過重要貢獻。」

北京外經貿大學教授、外國投資問題專家盧進勇向《南華早報》表示，馬來西亞的基礎設施項目需要外國投資。無論哪個黨派執政，都要發展經濟。因此他相信執政黨會繼續同大陸的經濟合作。

(中時 )