找來「台灣一號」傳奇吸金近9億元 必贏集團主嫌遭判重刑

2018年05月11日 01:11 中時 陳俊雄

自稱英國「必贏博彩集團」（Bwin） 海外負責人的馬來西亞籍男子陳隆萊，透過顧問周麟洋、王懷頡、講師謝昇晉及「台灣一號」陳威廷等人來台招募下線，從2014年3月起，在短短半年內非法吸金8.8億元，新北地院10日依違反銀行法等判周11年7月、王10年10月、謝８年11月，陳８年4月徒刑，均可上訴，陳隆萊則由檢方發布通緝。

判決指出，陳隆萊、胡朝惟2014年3月打著英國「必贏集團」海外負責人名號，找來周麟洋、王懷頡等人擔任投資顧問、講師，宣稱可在不同賭盤間下注套利、從中賺取利差，更號稱「8個月最高可獲利1倍」，對外招募會員。

另外，該集團還宣稱陳威廷為「台灣一號」、劉鎮宇為「台灣三號」傳奇人物話術來宣傳、遊說、鼓吹大眾投資。

必贏集團吸金運作模式，是以銅級15萬元、銀級50萬元、金級150萬元、白金級250萬元、鑽石級500萬元作為投資單位，存入指定帳戶就能取得SP、TP點數；另外還分靜態及動態收入，靜態是集團每日給會員0.83%利潤，滿30日則可領取投資金額25%利潤，8個月可賺取1倍資金利潤；動態則是招募下線會員時，可抽取推薦、對碰、領導對等及見點獎金，再透過地下匯兌將收吸金款項匯往大陸。

該集團雖在短短半年就吸金高達8.8億元，卻也須支付龐大靜態、動態獎金，經營發生困難，2014年8月集團將原本每月分紅3次改為1次；9月起，必贏集團甚至無法發出紅利，引起會員不滿並報案；12月檢調獲報發動搜索，並在中正機場逮獲正要離境的周麟洋，但周等人落網後辯稱自己也是受害人，並未吸金。

新北地院認為，周麟洋等人嚴重破壞國內金融、經濟，助長投機，更造成投資人極大損失，且僅追回1170餘萬元，其餘都已洗錢至中國等地，10日依違反銀行法等判周麟洋11年7月、王懷頡10年10月、謝昇晉８年11月、陳威廷８年4月徒刑、吳秉燁８年9月、楊凱博８年3月，劉鎮宇7年1月徒刑；其餘

(中時 )