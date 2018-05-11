東森購物2018《愛心認捐公益平台》開跑，網購直送偏鄉做公益，翻轉偏鄉學童未來

2018年05月11日 06:16 工商 張佩芬

6、7月期間全球瘋世足賽，東森購物也將率先送出100顆足球給花蓮東竹國小等。圖：業者提供

圖為美津濃兒童足球鞋，東森購物網1

東森購物與東森慈善基金會持續關懷台灣偏鄉部落學童，2018年《愛心認捐公益平台》自即日起到6月4日再度開放，將透過東森購物網《愛心認捐公益平台》的運作與推廣，有效的將各式學習用品、物資直送到花蓮東竹國小、東里國小、台中市大林國小與花蓮縣秀林鄉「原住民族假日足球學院」等校。

東森購物網在2017年接連為嘉義、花蓮、台中與屏東地區多所偏鄉學校在網路上發起學用品募資活動，獲得網友、東森購物會員與內部員工的廣大響應，今年持續舉辦，讓愛心不停歇。東森購物電商事業部執行長王志仁呼籲民眾，善用網路無國界的優勢，幫助偏鄉部落學校找資源，翻轉偏鄉學童的未來，凡參與認捐還可獲得東森購物網200元折扣金的回饋。

此外，6、7月期間全球瘋世足賽，東森購物也將率先送出100顆足球給花蓮東竹國小、東里國小、台中市大林國小與花蓮縣秀林鄉原住民族假日足球學院，鼓勵孩子們踢出精采的未來!

東森購物網電商事業群執行長王志仁表示，全球化的興起，我們的視野與世界無縫接軌，然而在台灣的偏鄉角落裡，還有許多師生們正在克服資源短缺的生活。王志仁進一步表示，這次需要協助募集物資的學校皆為偏鄉部落小學，花蓮縣富里鄉東里國小離花蓮市單程距離約95公里，弱勢家庭占8成，學校持續推廣足球運動10多年，但因地處偏遠，在籌措經費上較為困難，因此希望能募捐到運動衣鞋與襪子給孩子們做為運動更換使用。

同樣位於花蓮縣富里鄉的東竹國小，則是地處特偏遠，位於花蓮縣最南端，幾乎快到達台東縣，學童同樣不少來自弱勢家庭，希望能募集到學習音樂用的直排笛、電子琴、藍芽喇叭，以及安全棒球組與數位相機等學習用品。

在尋找需要物資的學校過程中，東森購物團隊也探訪到花蓮縣秀林鄉「原住民族假日足球學院」，20名優秀足球隊球員透過熱心的太魯閣族葉家瑋老師所組成，隊員皆為熱愛足球運動的國小三年級的學童，分別來自和平、崇德、富世與秀林等共四所國小，同樣希望能獲得運動衣鞋。

2018年舉世矚目的世足賽即將在6月14日到7月15日於俄羅斯舉行，東森購物也將捐贈足球給原住民族假日足球學院，鼓勵小小學員們努力練球，未來有機會為國爭光! 台中市大林國小則位於新社山區偏遠小校，全校學生僅22位，在師生的努力下，學校深耕於閱讀與書法，多數孩子都能寫的一手好字，對外参賽也屢屢獲獎，家長多以務農維生，經濟來源不穩定，學校希望能為每位小朋友們都募集到1雙直排輪溜冰鞋，培養孩子們對運動的興趣。

王志仁進一步說明，東森購物網在2017年發起的《愛心認捐公益平台》共有三次活動，將學童們所需的電腦、運動鞋、外套、泳衣泳褲、柔道隊需要的傷藥貼布等用品，開放提供會員們直接認購，每筆認購成功的單品都直接送達所需小學，去年總計有三波認購活動皆在極短的時間內募集完畢，總共募集了415件，總價值超過65萬元的各種物品，在網友們的熱情相挺下，每次總能快速達成任務，讓東森購物更有動力持續關注偏鄉部落孩子們的需求，零時差送愛到部落。

《愛心認捐公益平台》為東森購物與東森慈善基會在持續推動《愛的早餐》第12年送愛到偏鄉的第二部曲，由東森購物會員發票捐贈活動進化到募資平台模式，為善心民眾與需要支援的偏鄉學校媒合物資，並直接寄送到學校供學童使用。有意認捐的民眾，只要登入或註冊東森購物網會員，點選《愛心認捐公益平台》頁面，選擇想要捐贈的商品加入購物車並付款，即能完成認捐流程，認捐商品將立即會寄送到偏鄉部落學校，並開立捐贈收據寄送給捐贈者。更多東森購物網《愛心認捐公益平台》網站訊息請見：https://goo.gl/S1SDm8

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