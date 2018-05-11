孫沁岳登「陸」過招 考取北京中戲拚進化

孫沁岳。（周子娛樂提供）

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孫沁岳（右）和同學互動。（周子娛樂提供）
孫沁岳和同學們。（周子娛樂提供）

曾以電視劇《1989ㄧ念間》走紅的「國民情人」孫沁岳，今年初暫停演藝事業，前往北京中央戲劇學院進修充電，為此，他特別向公司請假，預計上課到今年6月。

提起競爭激烈，在好幾百人面試，最終只錄取30人的報考過程，他難掩激動：「其實當下真的非常緊張。」考試項目不僅要演戲、唱歌，還要跳舞和朗誦，看到每個人豁出去的發揮專長，覺得能和這麼多高手過招很過癮，更激起他盡全力展現自己、奮力去試的決心。他在放榜前一天緊張得睡不著，看到錄取的消息後，才有即將要實踐計畫的真實感。

說起學校生活，他感到非常充實，每天都有排不完的表演和練習。談到排練內容更是神采飛揚，他說內容多是將每個人的生活歷練排成20到30分鐘的表演，為了構思出一段完整故事，同學間必須集合一起。同學間，有人是醫生、老師、還有運動員，「在每次討論中我們彼此分享經歷，每個人不只是演員、更是導演和編劇。過程也像是體驗了一趟他人不同的職業與人生，反而讓自己又更飽滿了。」

上課和拍戲工作比較起來，哪個辛苦？他認真的想了想：「在中戲上課需要消耗的精神與專注力很驚人，必須去挖掘、再釋放自己，把這段過程轉化為表演所需要的體力與緊繃，一點都不輸拍攝現場。」即便如此，他還是經常和同學在學校排練到深夜才回家，樂在其中。

他分享北京生活，有著一群來自五湖四海、相處愉快的同學，可以一起為同一個目標聚集在一起，是件很感動也充滿力量的事。同學間互相學習彼此的不同文化，同學從他身上學了甚麼？他笑說：「我的台灣腔吧！有好幾個同學的口音都不知不覺被我同化了。」上課的生活倍感精彩，「但有時候還是會覺得有點寂寞，會想念台灣的一切，想念小麥（愛貓）、家人朋友、還有粉絲。」不過他隨後也說比起這些，更重要的是他希望畢業之後，能讓大家看到一個全新的孫沁岳。

(中時 )

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