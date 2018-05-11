白冰冰化悲傷為力量 新書《Try旺人生》找生命中貴人

2018年05月11日 03:50 中時 洪秀瑛

白冰冰和節目來賓、主持群及友人們。（陳孝志提供）

白冰冰的新書。（陳孝志提供）

白冰冰剛辦完母親的告別式，心情仍處於低落，儘管人生有多不如意，已經習慣與挫折相處的她說「一帆風順沒有在她的人生出現過」，與母親告別還是最令她心痛的事。

母親節前夕，送走高齡96歲母親，白冰冰強忍淚水，她說愛女白曉燕21年前走了，接下來父親也走了，當母親與生命拔河的時候她才意識到「僅剩下自己1人了」，生命中處處是逆境，但也處處有貴人。

她常跟晚輩分享逆境中的哲學，將壞的際遇轉成勉勵自己向上的動力，這一切除了謝謝一路上提攜相助的貴人，更要讓自己成為自己以及他人生命中的貴人。21年來除了白曉燕文教基金會戮力社會公益之外，她也運用影響力號召所有貴人，再次響應她做公益的決心，將這一本可以幫助人的正能量書籍能夠分享到每一個弱勢族群或個人的手中，期待每一個人真的能夠努力的try旺人生。

中國文化促進會海外宣傳大使陳孝志表示，白冰冰是他生命中的貴人，日前他進棚探班，特地帶了御蓮齋素食，「果然美食力量大，冰冰姊胃口一開，心情轉念變好」。陳孝志表示，「冰冰姊的精神令人敬佩，近期西安與青島都想力邀她擔任兩岸美食推廣大使，進而製作美食節目，發揚美食文化，好比之前受歡迎的美食節目《《冰冰好料理》」。

(中時 )