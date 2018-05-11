安心亞挑戰舞台劇處女秀老神在在

2018年05月11日 03:49 中時 洪秀瑛

安心亞的透視裝相當性感。（粘耿豪攝）

安心亞的透視裝相當性感。（粘耿豪攝）

導演及演員群。（粘耿豪攝）

安心亞出道10年，首次挑戰「我城劇場」新舞台劇《日常恋襲曲》，藉由3段不同愛情關係省思愛的真諦。劇中與野獸外型大叔配對，安心亞坦言學生時期曾倒追男生，告白後竟被打槍，讓她暴哭好幾天。

她說，高中時曾跟大她5歲的大學生約會，因為很喜歡他，有次相約去看日本樂團演唱會，途中她決定告白，結果對方竟然說只把她當妹妹看待，「後來我一路哭著回家，重點是看完演唱會後他沒再跟我聯絡，讓我更難過」，學生時時期會倒追男生，但現在臉皮變薄，不敢再主動告白。

她今年初有機會去看陳培廣執導的舞台劇《我記得》，看完後受很大衝擊，正巧陳培廣籌備新戲《日常恋襲曲》，時間跟角色一拍即合，「我覺得是很好的磨練，也當作是給自己挑戰，希望今年可以再突破，在演戲方面更進步」。

與硬底子舞台劇演員吳世偉、王鏡冠等對戲，她坦言壓力大，但排戲後反而變得有安全感，面對舞台劇不NG一鏡到底，她笑說會拿出主持節目的臨場反應應對，把NG變效果是一大功課，並為戲訓練體力挑戰22場演出、熬夜背劇本樣樣來。

安心亞挑戰連演22場的舞台劇初體驗，對於體力及耐力都是一大考驗，如何保持旺盛的體力及信心？她透露：｢之前拍

電視劇時，體力方面也很磨人，當時發現自己快沒電時，我都會對自己信心喊話，一直對自己說『我可以』，有點燃燒小宇宙的感覺」。

「這次演舞台劇需要排戲的時間更長，我想我只能一直保持『燃燒』狀態，爆發對演戲的熱情，應該可以撐過去！」，她說除了訓練體力外，背台詞也是一大考驗，好在念書時自認背書能力強，對於背台詞老神在在，「我自認滿會背書的，舉凡國文啊、歷史之類的科目，考試分數都很高，不過我背得快、忘得也快」。

「我城劇場」導演暨藝術總監陳培廣，將在今年6月份到8月份，同時推出兩檔演出《日常恋襲曲》和《夏味食堂》料理劇場計畫。演出地點分別落在台北市的兩端，走在都市節奏脈動最前端的潮流東區，以及人文風情濃厚充滿歷史印記的萬華老城區。用一條穿越台北市中心的軸線，織出城市中關於家、關於愛、關於自我認同、關於理解和接受的小人物恋歌。

「我城劇場」與ibon售票系統合作，於ibon APP、網站線上，全省7-11店內ibon機台皆可購票。更多優惠方案可上「我城劇場」官網、臉書粉絲頁洽詢。

(中時 )