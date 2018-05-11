黃遠當眾穿內褲床戰女星 呻吟叫床聲變B-box

2018年05月11日 03:49 中時 洪秀瑛

黃遠和張念慈的床戲演得逼真。（果陀提供）

融入虛擬世界。（果陀提供）

黃遠（右）和許時豪。（果陀提供）

黃遠（右起）、張念慈、許時豪。（果陀提供）

黃遠和林予晞先前拍電視劇《酸甜之味》傳緋聞，不過林予晞日前被週刊直擊和「滅火器」樂團楊大正的前妻鄭宜農關係匪淺，林予晞坦言與鄭宜農是同溫層的好友，目前是室友。黃遠10日參加果陀舞台劇《婚前「信」行為》總彩排記者會，被問此事一臉驚訝，表示自己忙舞台劇無暇看新聞，他與林予晞拍完戲之後各自忙碌，已經很少聯絡。

黃遠八卦問媒體林予晞被拍到是「跟女生還跟男生」？後來了解對象是鄭宜農，脫口說「那就是好朋友啦，她們興趣相投，都是文青咖啡廳路線，都喜歡吃得很清淡」，他說和林予晞及《酸甜之味》演員都有共同群組，2人現在只在群組上聯絡。

黃遠這次在《婚前「信」行為》飾演小王，自認是極大挑戰，其中一場當眾在台上脫到剩內褲，再假裝作勢和女演員張念慈當眾「女上男下」搖晃做愛。叫床情慾戲讓他花不少時間修改與揣摩，黃遠笑說一開始叫得太真實煽情，「好像真的在做那一件事」，後來慢慢修改才逐漸到位，又可以符合喜劇效果。

導演王慕天笑說：「排練後才得知黃遠會B-box，所以善用每個演員的特色與專長也很重要，因此請他把這技巧用在情慾流暢之間，增強喜劇節奏。」

《婚前「信」行為》是屏風表演班已故創辦人李國修1987年所創的劇本，主角為了圓謊，支吾其詞、打死不認、顧左右而言他，笑料滿點。30年後，果陀劇場改編討論科技與愛，將時空拉到2048年的未來，所以舞台上特別3D實體化社群網站及網路遊戲；探討男男女女都過著「兩套」人生，除了「現實人生」，還有「虛擬人生」，雲端與線下各談情愛。

該劇5月10日至13日在新光三越台北信義新天地A11館的6F信義劇場演出，該劇特別開放可帶爆米花與飲料入內享用。售票詳情請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。

果陀劇場此次【爆米花輕鬆劇場4.0】集結與企劃五齣劇目：達康.come 笑現場《走味關係》、兩性激笑愛情喜劇《婚前「信」行為》、超人氣辦公室喜劇《五斗米靠腰》、五斗米靠腰二部曲《老闆不願透露的事》、網路世代的怪奇物語《酸酸酸民曆》，突破窠臼，打造最多鬼才的創意舞台，展現「國民舞台」的新藝術文化。更多相關資訊敬請關注果陀劇場官方網站、粉絲專頁。

(中時 )