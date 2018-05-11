安倍夏美再懷第2胎 是女是男都OK

2018年05月11日 05:48 時報周刊 溫博鈞

歌手安倍夏美被選為今年「最佳媽媽」之一，10日她出席頒奬儀式，育有2歲兒子的她被記者問是不是有生第2胎的打算時，她面帶微笑說：「其實⋯可能各位已經看得出來的，現在肚子裡已經懷著第2胎了，目前已進入安定期，預定在今年秋天生產。」記者們立刻紛紛給予祝賀。

她說：「雖然還不知道是男是女，家裡將增加一個新成員，老公非常高興；他對是男生或女生比較在意，我自己是覺得生男生女都很好。」記者追問老公比較希望是男孩還是女孩，笑著說：「這個講出來的話就⋯呵呵⋯」趕緊自己打了圓場。

36歲的安倍夏美與小她4歲的音樂劇名演員山崎育三郎因2011年合演舞台劇而相識交往，2015年12月結婚，隔年產下長子。 記者問到丈夫的名字叫「育三郎」，是否如其名般積極的幫忙帶孩子？安倍夏美答：「是啊，雖然他不在家的時間很多，但是只要在家裡就會全力跟孩子一起玩。」她又被問老公會不會用音樂劇的方式哄小孩？她笑答：「常常這樣。是不是有點不太尋常呢⋯？」

她過去所屬的「早安少女組。」歷屆成員中，去年初秋起紺野朝美、飯田圭織、保田圭、石川梨華都陸續傳出懷孕喜訊。許多粉絲想起今年初起早安20週年各項活動和演出安倍夏美全都參加了，而當時她就已知道懷孕，還一直在台上唱唱跳跳，實在不簡單。

(時報周刊)