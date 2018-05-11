一圓主廚夢！台廚藝競賽開跑！泰韓選手也跨海PK

2018年05月11日 05:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

吃食是一種幸福，品味是一種情趣！美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！用美味料理、創意將台灣美食躍升國際吧！2018可說是台灣美食躍上國際，三月間「台北米其林」也登場！然台灣除美味小吃外，也有讓人動心的美食！想成為下一個三星主廚嗎？不妨來參加金蘭盃廚藝比賽，讓更多人吃到你烹調美味！

第八屆金蘭盃國際廚藝賽開始報名，即日起至6/8開放報名。本屆競賽分為「學生組」與「職業組」，初賽時參賽者需以大會提供之指定主食材，搭配金蘭系列醬料，創造心目中最具有醬油特色、醬油情感的料理，決賽則以黑盒子方式競賽。屆時有泰國及韓國選手特地跨海參賽，預計邀請到國外知名主廚來台擔任評審，用西方味蕾品評用台灣在地食材、台灣醬油代表品牌金蘭之醬料烹調出的料理創作，並由世界賽事的高規標準，對參賽者食材運用、口味、烹調、衛生、創意…等面向，提供國際觀點，為參賽者建立國際視野，全程將有中英同步口譯。

第八屆金蘭盃目前正受理報名，將於6/15公告海選參加名單，「學生組」、「職業組」分別於7/1、7/2舉行海選，7/7進行決賽，皆在台中市嘉陽高級中學辦理。本屆競賽需以2人為1組，不需書審，只要資格符合並繳交完整報名資料，通過資格審核即可進入海選階段，兩大組別分別取前3名與2名佳作，提供高額獎金、獎狀與金蘭提貨券當獎勵，總價值逾30萬元。

一圓料理夢、讓更多人品嚐你的創意與美味！讓台灣料理出頭天。不妨藉由廚藝比賽和朋友切磋技巧！從評審建言力求改進！料理世界不簡單，但更能從細節與創意中散發更多美味！

(中時電子報)