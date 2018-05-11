母親節不只吃大餐！101大樓外牆來看「媽媽神叮嚀」

母親節是媽媽第二個生日，計畫好如何和媽咪一起度過嗎？（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

這週日就是一年一度母親節了！許多人早已計畫好要帶媽咪吃大餐、外出踏青歡度佳節！很多遊樂園、商場、餐廳也紛紛推出母親節優惠，如遊樂園業者推出母親節優惠，替您傳遞愛與感謝給媽媽！引發「499大亂」的通信優惠也是來自於母親節活動！然這幾天也不妨來到台北101來看看溫馨的「媽媽神叮嚀」！有媽咪擔憂女兒何時結婚、也有提醒兒子要吃健康、不要發胖！從簡短字句都能看到媽咪的溫暖！

台北101 5/1(二)～5/ 6(日)於「TAIPEI101 MALL 台北101購物中心」粉絲團舉辦「媽媽神叮嚀」活動，號召粉絲們在母親節前夕投稿留言媽媽最常說的話。5/6活動結束總計232則留言，最後選出101位幸運兒，將這些網友常常聽到的母親叮嚀化為文字，於5/12(六)～5/13(日)晚間19:00～22:00，在台北101 的59樓、60樓北面外牆輪播出現，同時頂冠也將秀出「我❤媽媽」、「母親節快樂」、「HAPPY MOTHER’S DAY」等中英文字樣，向全台灣的媽媽致上最高敬意。

這次活動粉絲們的留言可謂五花八門，最多類型的就屬「叮嚀型」媽媽，像是「早點回家，別天天加班」（廖筑盈）、「考試什麼的沒關係，趕快去睡覺⋯⋯」（Chih-Hsuan Hsieh）等等，就佔了總留言數的20%；還有些媽媽屬於「暖心型」，讓其他網友看了也為之動容，像是網友許雅婷留言的「有事娘家給妳靠，不用擔心」、Yingjun Liao留的「存摺沒錢要跟我說」。「催婚型」媽媽也大有人在：「幾歲了，還不快存錢結婚」（林欣）、「找對象眼睛要放亮一點！」（Beanbean Wu）。「女強人型」媽媽則是勸女兒「女人絕對不要沒工作」（張曉）；適逢報稅季，「撒嬌型」媽媽則和兒子說：「好吧這次報稅就讓你填扶養」（張書瑞）。

更多「媽媽神叮嚀」精選留言：

1.要變老新娘了啦！（許惟惟）

2.你都那麼胖了 不用吃那麼好（黃又瑄）

3.晚餐吃了嗎?今晚有留菜給你喔（Anderson Gao）

4.姊姊 不要懶 要運動 少吃多動（羅馨）

5.兒子，不要那麼愛玩啊（富榆）

6.操灰搭不要吃啦會致癌（Xiao Yun）

7.別忘了繳罰單，明天30號 （Lee Lily）

8.工作不好找（李大勇）

9.賺錢是師仔。儉錢是師傅（羅梅）

10.在大陸賺人民幣很辛苦了，要對自己好一點（Jinne Cheng）

(中時電子報)

台北101大樓外牆秀出「媽媽神叮嚀」。（台北101提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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