秀出版創意！2018法蘭克福書展台灣館！徵展開跑

2016法蘭克福書展台灣館。（台北書展基金會提供）

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中時電子報
／整理報導

秀出台灣豐沛的出版創意能量！2018德國法蘭克福書展即將於10月10日至14日舉行。由文化部主辦、台北書展基金會承辦之台灣館，5月8日舉辦徵展說明會及版權分享會，出版界熱烈迴響，現場更針對版權推廣及參展心得提出諸多分享及詢問，會後人潮不散，討論熱絡。

一年一度全球規模最大的德國法蘭克福書展，自1949年起舉辦，今年邁向第70屆，2017年不僅吸引全球參觀者28萬6,425人次，參展單位7,309家，多達4,000活動場次，共有102國共襄盛舉，是全球最大且最重要的書展，也是版權銷售與跨國、跨域合作重鎮。

2018法蘭克福書展台灣館由文化部主辦，台北書展基金會承辦，今年以「OPEN TAIWAN」作為策展核心主題，視覺識別沿用國家文藝獎得主林磐聳設計的台灣圖像，更加上閱讀情境的童趣，展示出台灣出版業的多元、開放及自由的精神。。

5月8日徵展說明會分兩大主軸進行，一是介紹今年展出主題、分區規劃、報名流程與版權人員參展補助計畫。隨後由參展經驗豐富的愛米粒出版公司總編輯莊靜君，分享她這20年來參與法蘭克福書展的經驗談，內容精彩，現場聚精會神。

今年台灣館位置位於法蘭克福書展4.0館中央地帶，鄰近泰國、印尼、日本、韓國、中國等，展館面積共40個展位、160平方公尺。館內分區規劃概分「福爾摩沙書區」、「推薦作家區」、「台灣精選好書區」、「多媒體出版品區」、「童漫圖像書區」、「已授權圖書區」、「Books From Taiwan」及「出版社專區」等8區。展期並預計安排多項精彩活動活動，如：10月10日（三）15:00開幕酒會、作家交流活動，以及10月11日（四）11:00國際版權媒合會議等，以展開更多國際版權與文化的交流。

(中時電子報)

2018法蘭克福書展徵展起跑。（台北書展基金會提供）
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