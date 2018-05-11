氣候變遷！台灣旱澇不均已成常態！怎黑水變藍金

2018年05月11日 06:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化持續增溫，南北極冰帽冰山的融解，將造成全球海平面上升！台灣身處於全球化，未來該如何應變？八個國家、超過三百多位的水利專家9日齊聚台大醫院國際會議中心，參加永續水資源治理論壇，經濟部次長曾文生表示，氣候變遷造成旱澇不均的影響，近年來在台灣已成常態，有鑑於此，政府近年在水患治理與節水政策累積了許多寶貴的經驗；水利署長賴建信指出，今年八月鳳山溪污再生水廠就要正式供水，水利署全面推動前瞻基礎建設水環境計畫，現在正是台灣發展水利產業的最佳時機！

水利署與天下雜誌合作舉辦的「氣候變遷挑戰—永續水資源治理論壇」在台大醫院國際會議中心舉行，除水利署長賴建信向來自歐美亞非八國專家分享「台灣之永續水資源實踐方案」外，國際水協會執行董事Kala Vairavamoorthy亦針對「都市水資源管理的未來-現代水議題的創新對策」發表專題演講。

此次會議更邀請到以色列水務總局局長Giora Shaham就「以色列水務部門之挑戰與解決方案」分享其親身經驗，在天下雜誌主筆蕭富元的主持下，國際水協會執行董事Kala Vairavamoorthy、以色列水務總局局長Giora Shaham、日月光半導體資深副總周光春更與水利署長賴建信進行交流座談。

經濟部次長曾文生開場致詞時表示，台灣在歷次颱洪災害中學習與成長，這二年完工的曾文水庫防淤隧道、中庄調整池工程以及逕流分擔與出流管制的法治化作業，行政院開源、節流、調度、備援，都是台灣從極端氣候、旱澇不均的環境中，摸索出來的解決對策，他期待與會的各國專家，也能夠提出他們面對氣候變遷挑戰的經驗，供台灣參考。

水利署長賴建信表示，近年來台灣針對聯合國永續發展指標（SDG）做了不少努力，例如鳳山溪再生水廠將在今年八月正式供水，緊接著臨海、安平、永康再生水廠也要上路，他指出，在前端污水處理部分，國內廠商已擁有豐富且充足的經驗，可以以此為契機，輔以再生水廠之實務經驗，形成我國的再生水產業。

賴建信表示，台灣現在正是發展水利產業的最佳時機！節水相關設備、控制技術，都有完整的供應鏈與人才供應，不但降低了工業部門對自來水供應的倚賴，也降低了區域供水的壓力。例如家用淨水器與工廠純水用的「濾芯」，台灣產品非常有競爭力，這些技術也衍出空污、生化產品濃縮的應用。

目前東南亞、新加坡都有廠商願意與台灣合作，因此，透過水產業的發展及市場機制，我們已經可以看到更多企業發展出更好的產品，如再生水產業能夠在能耗最低的情況下，讓水能「一滴變兩滴，黑水變藍金」地重複利用，不僅達到了保育的效果，也能從中興利。

(中時電子報)