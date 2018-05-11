倫敦「空中花園」變身下午茶！甜鹹繽紛饗宴登松菸

2018年05月11日 06:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初夏午後相約好友，來趟英倫午茶之旅！英國人熱愛下午茶，作家亨利∙詹姆斯即曾說「人生沒有比花上幾個小時享用下午茶更幸福的了」。若能在匯聚靈感與創作繆思的人文之地，將書香融於茶香，更能為源自英倫貴族的生活風尚增添知性內蘊。

誠品行旅_The Chapter Café推出全新「巴洛克花園」雙人午茶。（主辦單位提供）

座落台北松菸裡，可謂台北最後秘密花園的elite hotel誠品行旅於2018年春夏時刻，首度與十九世紀維多利亞時代開始即深受英國藝文圈鍾情的茶中精品TWININGS唐寧茶共同合作，連結百年調茶工藝技術與精緻茶點，自即日起至2018/8/31於一樓The Chapter Café推出全新「巴洛克花園」雙人午茶。

誠品行旅_旅人們可於「大師茗茶系列」雙人午茶中透過聞香及品茗的過程，親身感受茶品的細緻工藝。（主辦單位提供）

TWININGS唐寧茶今年夏季亦在台首度推出頂級尊榮的「大師茗作系列」茶品-「爵品天藝伯爵茶」及「絕艷甜莓花果茶」，由資歷超過20年以上的調茶大師，以傳承三世紀的拼配調茶工藝，蒐羅世界各地知名茶區，重新詮釋唐寧茶的品牌精神。

為讓世界文人饕客皆有機會品味優雅奢華的英倫況味，elite hotel誠品行旅亦獨步全台推出「大師茗茶系列」雙人午茶，每套NT$1,600+10%，將「巴洛克花園」雙人午茶之茶品華麗升級，邀請旅人親身體驗「爵品天藝伯爵茶」與「絕艷甜莓花果茶」二款非凡之作。

2018年春夏季全新「巴洛克花園」雙人午茶，由點心房主廚陳松輝與The Chapter Café主廚馬良翰聯手設計六款甜點與四款鹹點，延續英式下午茶的經典形式，建議旅人由下而上、由淡而重依序品味。主廚運用人氣傳世經典的皇家伯爵茶及近年深受歡迎的頂級鉑金系列之胭脂莓果茶、晨光草原甘菊花茶及琥珀焦糖博士茶，依照每款的茶香風韻量身打造如精品般的訂製茶點。

(中時電子報)