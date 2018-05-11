5月11日三大報頭版要聞

2018年05月11日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

馬來西亞政局變天！92歲高齡前首相馬哈地率領反對派陣營「希望聯盟」（希盟）勝出大選，終結「國民陣線」（國陣）長達61年的執政霸業。10日晚間9時30分，馬哈地宣誓再任大馬首相，成為全球最年長的民選領導人。他稱，不會向敗陣的現任首相納吉布復仇，並承諾為仍在獄中的前副首相安華爭取特赦。

台北市長柯文哲受訪提及「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還為「兩岸一家親」造成大家聽了不爽感到抱歉，外界質疑是為交換民進黨年底市長選舉禮讓，不惜改變立場、向綠營折腰。對此，柯10日強調，主張兩岸一家親的基調不會改變，但台灣社會被6％藍綠色彩明顯的人綁架，說歹勢、抱歉，是為了「情感撫慰」。

新北市府向台電宣戰！深澳發電廠更新擴建計畫確認通過，新北市府10日強調將展開訴訟程序、不發任何生煤許可、禁止項目依法禁止、依法嚴格審查等4大關卡「卡廠」。新北市府說，民眾對中央的把關已不信任，呼籲大家站出來，「自己的天空自己救！」「這場仗才要開始！」

攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，昨在立院外交國防委員會完成初審。但爭議條文包括起支俸率、所得替代率上限、樓地板、18％優存，乃至於離婚配偶的退休金請求權等，因朝野未達共識均送朝野協商。

@旺報

《出版法》在台雖已廢除，但近日三大出版公協會均收到文化部5月4日的公文，要求依《大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》（簡稱辦法），凡大陸出版品進口或授權均需申請審核，簡體字書依法行之有年，但取得版權的繁體字書也被要求送審，令業者譁然。

國共論壇協商中，海峽論壇先行，中國國民黨文傳會主委李明賢昨日表示，6月登場的福建海峽論壇，將由國民黨副主席兼祕書長曾永權率團出席，10日已正式向總統府遞件。李明賢說，此案沒有涉及政治敏感，盼總統府能核准。

國防部前副部長陳永康昨天在台美國防產業論壇演講時表示，共軍去年7月在朱日和訓練基地閱兵時，擁有超過四成全新的軍事武器。預估大陸將在2035年完成軍事現代化，以及擺脫貧困形象。陳永康認為，2020年至2035年是我「機會之窗」，無論國機國造、國艦國造，台灣應該在這期間完成相關軍事產業升級、改變，才能具有防禦共軍的能力。

大陸為新航母海試做準備，已連續2個星期封禁渤海、黃海海域，央視於近日引述軍事專家說法指出，新航母海試即將於近期展開，海試任務包含艦載戰機起降任務，然後才會交付給大陸海軍服役。

@工商時報

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公告4月合併營收818.70億元、年增44.0％，優於市場預期。法人表示，由於近期新台幣匯率趨貶，加上手機晶片及加密貨幣挖礦特殊應用晶片（ASIC）等訂單轉強，估計台積電第二季營收超標機率大增。

繼2000年4月12日被動元件族群由禾伸堂創下999元天價後，國巨昨（10）日股價再攀歷史高峰、達845元，擠下信驊、精華等，勇奪台股股后寶座，暌違18年後，被動元件再領風騷。

立法院經濟委員會昨（10）日續審《公司法》修正草案，就俗稱「股王條款」的修法彈性達成共識，未來公司分派「現金」股利可改為每季或每半年分派一次，而不是像現在一年只有一次。

總統蔡英文昨（10）日視察竹北生醫園區，這也是5+2產業創新系列之旅最後一站。她指出，生技產業是台灣優勢產業之一，產值約2,000多億元，但市值已上看1兆元，顯示出很多技術還在發展階段，沒有進入商業市場，未來希望透過執政團隊效力和廠商投入資本，來帶動生技產業發展。

(中時電子報)