娶空姐還不夠！副機師又劈腿空姐 下場賠百萬＋丟房

副機師偷吃空姐，下場賠百萬、丟房子。示意圖與本新聞無關。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

知名航空蘇姓副機師，與鄒姓空姐結為連理還「不滿足」，在外劈腿另名黃姓空姐，被正宮逮到後又藕斷絲連，2人各陪180萬、200萬，蘇男和鄒女感情不睦選擇分居，2017年蘇男以房子借名登記至妻子名下為由，提告索討房子，台北地院判蘇男敗訴。

據判決書，蘇男2012年花千萬買下位於台北市信義區一棟房子，同年8月，蘇男欲轉往國外航空公司任職，因此將房子移轉登記至妻子名下，但貸款、瓦斯水電費仍由他支付。2014年，鄒女無法忍受蘇男外遇行為，與他分居，蘇男主張與妻子信任關係不再，向鄒女討回房屋。

鄒女則指稱，蘇男因偷吃被發現，為了挽回破碎婚姻，2013年將房子贈與給她，鄒女指出，蘇男雖有支出貸款、瓦斯費、水電費等日常生活費用，是因當時雙方還沒離婚，且期間有2年她沒有工作，家庭支出由丈夫負擔並無不妥。鄒女認為房子並非借名登記，拒絕還給蘇男。

法官勘驗夫妻2人對話，蘇對鄒女說：「我們先分居，我不覺得這樣的狀況我們可以生活下去。」鄒女則回：「我在最需要你的時後，你選擇分居？」，台北地院法官審理認為，夫妻相處出現嚴重裂痕，隨時有離婚、分居可能，難以想像夫妻關係惡劣，蘇男還會將房地借名在妻子名下，且蘇男繼續留在原任職航空，與聲稱的借名動機不符，因此不採信其說詞，判鄒女不用歸還房產。

(中時電子報)

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