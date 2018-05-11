美眾院亞太小組主席致函美航空 支持對抗大陸壓力

2018年05月11日 08:12 中時 江靜玲

參院外委會亞太小組主席(左）約霍敦促美國私營企業，記得自身的企業責任(江靜玲攝）

美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席約霍 10日致函達美、聯合、美國航空公司執行長，表達美國強烈反對中國大陸企圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並敦促美國私營企業，記得自身的企業責任。

中國大陸民航局4月底發函給包括美聯航和美國航空在內的多家航空公司，要求這些國家遵守中國大陸法律，改變其網站與文宣有關台灣、香港、澳門的標示。白宮隨即在本月5日發表聲明譴責中國共產黨此一「政治正確」是「歐威爾式的荒誕」。

約霍10日推文，他已在今天致函達美航空、聯合航空、美國航空公司的執行長。

約霍在信中指出，白宮的聲明關切大陸民航局要求美國航空公司改變其網站和文宣，將台灣列為中國一省或地區，並施以威脅。約霍說，此一變化會對美國旅客產生誤導。

信中指出，白宮聲明承諾支持美國企業抵制強行加諸的中共政治觀點，並指出私營企業與客戶間能夠自由交流的重要性，美國國會也會支持美國企業審慎拒絕參與中國共產黨對台灣的政治作戰運動。

約霍稱，中共持續試圖以市場准入為藉口，迫使私營公司遵守其政治主張。他強烈敦促這些航空公司的執行長，以及其他私營企業領導人謹記，「隨著您的全球影響力，也要記得企業責任。」，美國私營部門絕不能被中國大陸脅迫，或讓中國共產黨思想掌控，成為中共的傳聲筒。

(中時 )