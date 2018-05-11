499殺到見血？ 這兩家電信為留老客戶祭「違約金免付」

中華電信開出「499吃到飽」專案限時7天，各地門市都出現許多申辦民眾大排長龍。圖／王德為

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中時電子報
／綜合報導

最近台灣又掀起一波「499之亂」許多網友紛紛展開計算，就是為了要換到最優惠的方案，在網路上甚至有網友整理出密技，教大家怎麼「跳槽」最划算，對此也有業者私下透漏，優良、高資費用戶若打算解約挑槽，有可能讓老客戶可以免付違約金就降低月租費。遠傳今(11)日將會有最新優惠公布。

根據蘋果報導，此波電信業者祭出的499方案，讓不少原來簽高資費方案契約的民眾都紛紛計畫解約或攜碼跳槽換電信業者，因此各家業者為了「留下老客戶」，也開始祭出超值優惠讓大家選擇。

就有台灣大用戶表示，昨(10)日接獲客服主動來電詢問是否要續約，說可以當天就從一開始的999方案，轉至499方案，且可以直接在線上就設定好。另外也有網友表示，一知道有499方案時，就立刻到門市要跳槽解約，結果門市人員立刻幫她申辦遠傳499方案還額外給了1500元預繳金，不過這兩家電信對於網友的說法都尚未證實。

不過台灣大表示，原本就會針對一些合約即將到期的客戶關懷並提供優惠方案維客戶續約，因為牽涉是否要繳違約金，且需要身分證件，用戶到實體或網路門市申辦可能比較好。遠傳則表示一直都有回饋老客戶的專案，今天會公布最新合作活動，針對5年以上用戶送一些東西，但不會是資費優惠。詳細優惠內容遠傳今(11)日將會公布。

(中時電子報)

5月11日三大報頭版要聞 「499之亂」惹怒老客戶喊告 NCC…

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