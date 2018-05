2018年05月11日 09:23 中時 江靜玲

中國大陸國家主席習近平、韓國總統文在寅是否會出現在6月12日於新加坡舉行的「川金會」,白宮資深官員10日表示: 「有可能」。

美國總統川普和北韓領袖金正恩6月12日將在新加坡舉行峰會。這將是美國總統首次和北韓領袖「面對面」。

白宮國安會顧問寇斯10日下午在白宮新聞室面對媒體詢問中國大陸國家主席習近平,或者南韓總統文在寅是否可能現身「川金會」,寇斯表示,「有可能」(that could be possible)

寇斯表示,對於這次川金峰會,川普總統的目標很明確,就是要北韓無核化,若此目標可在峰會前發生,就可提高新加坡川金會成功率,但寇斯稱,目前美國未對「川金會」設定前提。

蓬佩奧此次前往平壤,白宮國安會亞洲事務資深主任博明、國務院政策顧問胡克,以及國防部亞太助理部長薛瑞福都在隨行之列。

