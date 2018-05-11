踐踏台灣尊嚴！呂秀蓮一番真心話 民進黨年底難看了

呂秀蓮表示世大運會得這麼多金牌是因為大陸放水。(資料照，朱真楷攝)

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中時電子報

前副總統呂秀蓮為政治鬥爭，在政論節目上表示你認為世大運我們的表現這麼好嗎？「是中國放水」他們同時間舉辦全國大專運動會，所以強棒通通留在中國，放你(柯)一馬。臉書社團「JTVLIVE轉播台」直接開譙三字經，大罵呂秀蓮為鬥臭柯文哲，世大運選手辛苦訓練比賽，被你講奪牌是靠中國放水，拿的獎牌一文不值，把台灣選手跟民眾當白癡啊！？網友也留言一個世大運團結全台灣人民，結果被妳瞎掰，怒嗆「民進黨再不處理這個大嘴巴，我看年底會很難看」。

呂秀蓮在《年代向錢看》表示你認為世大運我們的表現這麼好嗎？是中國放水啊，他們同時間舉辦全國大專運動會，所以強棒通通留在中國，而且事先告訴柯P，我放你一馬、我放水，所以我們才有那麼多人得到金牌。

「JTVLIVE轉播台」痛罵呂，世大運選手辛苦訓練比賽，被你講奪牌是靠中國放水，拿的獎牌一文不值，把台灣選手跟民眾當白癡啊！？戴資穎放棄世錦賽高額獎金，回家鄉比賽，就是要讓大家以台灣為榮，在家鄉奪冠。鄭兆村的爆氣標槍破亞洲紀錄一舉奪冠，郭婞淳舉重金牌破紀錄、楊俊瀚百公尺奪金、還有滑冰、網球等等項目的選手，難道都是靠放水？

粉絲團大嘆真的替選手感到很不值啊！當初是英雄，讓大家可以一起團結對外，現在被妳嘴成中國放水沒來才奪牌。網友也留言大罵「垃圾不分藍綠啦X，這種話講的出來， 只看了開幕及閉幕可以得出這些端倪真他X厲害」、「一個當過副總統的人講話都是妖魔鬼怪是吧..X的在節目上瞎XX講的選手們的實力都是屁一樣，沒支持自己人就算了，胡說八道到是一流」、「其他國家的選手不是人喔？」、「為了選舉，完全把台灣運動員的成就抹滅，虧你還曾經是國家副元首！這些讓台灣能在國際體壇佔有一席之地的選手，他們流過的汗水，被你的口水蓋過了！」。

(中時電子報)

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文章來源：JTVLIVE轉播台 臉書

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