台北最「俗」吃到飽Buffet 「名人會」微風南京館開賣

2018年05月11日 09:11 工商 姚舜

崇越集團轉投資開設「名人會．美食百匯」自助餐廳，董事長郭智輝（左）並請到名廚陳禹丞擔任餐廳的日料顧問。（攝影／姚舜）

「名人會」美食百匯自助餐主攻創意日式海鮮與精緻港點，並標榜食材無添加物可溯源。（圖／名人會）

又有全新吃到飽Buffet餐廳台北開張！搶攻外食商機，知名半導體企業崇越集團繼「安永鮮物」與「安永心食館」後，再轉投資設立「名人會餐飲股份有限公司」並創「名人會．美食百匯」餐飲品牌，跨足大型Buffet自助餐市場，標榜以半導體產業的細微管理以及安永生產履歷的概念帶入餐飲業，開在台北微風南京店的首家門市已自即日起正式開幕。

位在台北市微風南京館4樓的「「名人會‧美食百匯」自助餐廳，客席座位182席，並有一可容納20至30人聚餐的半開號式包廂。餐廳訂價主打「平價、超值」，訂價為平日週一至週五午餐成人680元、晚餐成人780元，週六日與國定假日 午晚餐成人880元，且以上價格均含10%。此一價位平均只有五星飯店自助餐的一半，非常具有市場競爭力。

為慶祝開幕，自即日起至5月底前往「名人會」用餐消費，周一至周四可享「4人同行1人免費」，另65歲以上樂齡長者享85折優惠。而為搶母親節聚餐商機，5月12日與13日訂餐，媽媽於店內用餐消費，即贈「Sante Beauty膠原淨白潤澤面膜」乙片。

「名人會」美食百匯餐點主攻創意日式海鮮及美味港點，也推廣「從產地到餐桌」的飲食風潮，堅持無色素、無多餘添加、無負擔飲食健康概念。並邀請到少數獲得日本政府認可的台籍日料職人陳禹丞擔任日料開發主廚、台灣點心大師之稱的陳治國擔任港點開發主廚，以及禮聘前國宴御廚雷議宗擔任餐飲顧問指導。

名人會餐飲股份有限公司資本額1.3億元，崇越科技投資8000萬元持股62%，除它崇越集團董事長郭智輝個人投資。郭智輝表示，崇越投資開設大型百匯自助餐廳旨在構建一展銷平台，向市場消費者推介「安永鮮物」與「安永心食館」的優勢商品。郭智輝並表示，繼台北之後，未來將希中南部再開新據點。

崇越科技集團去年合併營收達237.81億元，半導體材料暨電子材料銷售佔比為8成，餘為太陽能、環保工程與廠務系統工程等。民生食品產業包含：安永生技之水產加工、安永鮮物門市、宜蘭心食館觀光、餐飲等事業之營收約達2.4億，約占集團總營收1％。郭智輝表示，集團希望在2020年達到營收300億元目標，食品與觀光餐飲則希望占集團總營收10%。

郭智輝指出，將科技管理的概念帶入食品或餐飲業，協助傳統產業進入大健康產業是崇越積極推動的目標。今年宜蘭心食館觀光工廠將尋求異業合作、推出特別行程套票並擴大銷售渠道。安永生活事業也將調整產品組合、增加獲利較佳的產品線。安永生技水產加工的部分也將力圖擴大出海口。

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