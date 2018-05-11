美下週遷大使館至耶路撒冷 傳伊凡卡夫婦將出席

2018年05月11日 09:18 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，不顧巴勒斯坦與全球多國反對，美國原設於以色列特拉維夫（Tel Aviv）的大使館，將於下週一（5/14）正式搬遷至耶路撒冷（Jerusalem），在目前伊朗、以色列與敘利亞三方矛盾急速激化的當下，美國此時搬遷大使館，勢必又將在以色列造成衝突。

雖然白宮（White House）已表示，總統川普（Donald Trump）本人將不會出席，但美國政府將由副國務卿蘇利文（John Sullivan）將率團出席，包括第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）、川普的女婿庫許納（Jared Kushner）和財長穆欽（Steven Mnuchin）都將隨團出訪耶路撒冷。

耶路撒冷市長掛上「美國大使館」的道路標誌。（圖/美聯社）

受到擁有龐大資金與影響力的猶太遊說團體影響，如川普的最大競選金主、金沙賭場董事長謝爾登·阿德爾森（Sheldon G. Adelson）和美國以色列公共事務委員會（American Israel Public Affairs Committee，AIPAC），都成為歷屆美國總統傾以色列的最主要原因之一。川普於去年12月正式承認三教聖地耶路撒冷（Jerusalem）為以色列正式國都，立刻引爆阿拉伯世界的高度不滿和多地抗爭活動。

在耶路撒冷與約旦河西岸維護秩序的以色列軍警。（圖/美聯社）

美國國會在1995年，以多數通過了耶路撒冷使館案（Jerusalem Embassy Act），提議將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。但直到川普之前，柯林頓、歐巴馬都因考量過於爭議而不敢落實。新大使館是由原本的總領事館擴建而成，上週耶路撒冷市長也已正式掛上美國大使館的路標，14日的揭幕儀式，恐讓以國不敢大意。

川普單方面廢除與伊朗的核協議、以色列與伊朗在戈蘭高地（Golan Heights）的軍事對抗，以及巴勒斯坦在加薩走廊（Gaza）的對峙，都讓這塊「應許之地」充滿了矛盾和不確定性，美國選在此時搬遷大使館，無論對外界或阿拉伯世界來說，無疑是一種「火上加油」的行為，恐怕對維護中東和平秩序毫無幫助。

(中時電子報)