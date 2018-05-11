「拔管」無上限！徐國勇稱法已變更 網譏台灣價值法？

2018年05月11日 09:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「拔管」風波至今未曾平息，教育部現在對管中閔因兼任台灣大哥大獨董時，「公文沒先核准，就先就任」明顯觸法為由，駁回管中閔台灣大學校長聘任。然而，卻遭外界質疑「雙重標準」，因為過去也有「先就任，再補公文」的情形發生，行政院發言人徐國勇昨指出，過去的確有這種情形發生，但相關法令已在2016年更改，「一定要先核准，才能就任」。網友譏，有所謂「相關法令，只是列不出來，沒有法條的法只有一種，叫台灣價值」。

針對管中閔違法兼任獨董議題，徐國勇昨在行政院會後記者會表示，以前的確兼任獨董時，可以「先就任後補公文」，但相關法令在2016年1月21日已修訂，「一定要先核准，才能就任」。他強調，管中閔8月初接受台灣大哥大薪酬委員會委員，但台大在9月底才同意管中閔的兼職申請，並10月初才發公文，已明顯觸法。「教授兼任獨董一定要先核准，才能就任」。

只見批踢踢網友譏，「違法怎麼辦不了」？違法「公文上寫出來啊！不要只會放話，不敢白紙黑字，跟某些主管一樣」、「違法就趕快辦啊」、「顧立雄大主委都說沒有違法了，還變更法令勒」，更有網友表示，「相關法令，只是列不出來，沒有法條的法只有一種，叫台灣價值」、「很明顯違反DPP獨裁法啦！啊，我是說台灣價值法」。

(中時電子報)