台灣民政府吸金遭搜索 宅神諷：外國檢察官入侵怎不反擊？

台灣民政府帳冊等物品被查扣當證物。（葉臻攝）

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中時電子報
台灣民政府印製的身分證。(資料照)

台灣民政府虛構「美國軍政府」授權核發身分證、車牌及行照、旅行證等，以此方式吸金，初估詐騙金額近5億元，昨檢調發動搜索，在發起人林志昇夫妻豪宅衣櫥內起出1.3億現金。對此，「宅神」朱學恒諷刺表示，「外國政府率領檢察官入侵台灣民政府啦！怎麼不拿出自己的駕照反擊啊？」

台灣民政府宣稱目前台灣所有權歸日本天皇所有，但未來美國軍事政府會接管，授權台灣民政府發行證件，身分證每張1000至1500元、車牌行照每張6000元、旅行證6000元，宣稱掛上車牌就能上路、帶證件更可在美國暢行無阻。

林志昇甚至聲稱捐1元未來就能換1元和美金等值互通的「正台幣」，吸引政治狂熱分子趨之若鶩。

桃園地檢署昨指揮桃園市調處，搜索台灣民政府中央會館及7名高層幹部住處，對此，朱學恒在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》貼文表示，「本日499之亂以外的唯一好消息。黑熊部隊咧？去採蜜了嗎？外國政府率領檢察官入侵台灣民政府啦！怎麼不拿出自己的駕照反擊啊？」

「黑熊部隊」是台灣民政府自組的武裝力量，宣稱配有先進的防禦性裝備，訓練課程比照軍警。昨一度與檢警對峙，但最後所使用的槍枝也同步遭查扣。

網友回應表示「黑熊去499了啊」；「這個低能兒團體可以拖這麼久才辦，賣個雞排過日子卻立馬被查水錶，政府效率驚人」；

「台灣就是詐騙集團最多」；「早該處理了好嗎？全中華民國國境內最大的邪教跟詐騙集團」；「詐欺？在詐騙之島沒什麼大不了的啊！上法院跟法官說賣一個夢想而已。能判什麼罪」。

(中時電子報)

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