第11次酒駕 他拒測的理由竟是「要養老母」

2018年05月11日 09:37 中時 馮惠宜

57歲黃男日前酒後騎車被攔檢，竟以有老母要養為理由拒絕酒測。（馮惠宜翻攝）

台中一名57歲黃姓騎士日前傍晚開車經東區樂業路與二聖街口時，行車搖搖晃晃，還頻頻跨越雙方黃線，遭執行路檢警方攔下執行酒測時，他還閉著嘴不敢吹氣，並對警方表示，他失業有80歲老母要養、因為去洽談工作才喝了兩瓶啤酒，警方一查，黃男已有10次酒駕前科，除依公共危險罪將他送辦，也勸告黃男勿再酒駕，才能孝順母親。

黃男7日17時許騎車經過台中東區樂業路與二聖街口，遭台中市第三分局交通隊攔下盤查，當時黃男心虛的站在機車右後方，警方即不動聲色問他是否有飲酒，他先是稱沒有，當警方拿酒精檢知器要檢測時，他閉著嘴並不敢吹氣，並坦承飲用啤酒2瓶。

警方提供水給黃男漱口時，他哭訴現在失業中，剛剛是跟人家洽談工作的事情，才會飲酒，而且他要養母親，母親已經80多歲了，身體也不好了，要趕回去弄給母親吃，請警方不要酒測，警方立即回應他「每個人都有母親要養，不是只有你有母親要養吧！」

黃男後來又稱他有食道癌跟口腔癌，請警方通融，警方也回應：「你得了癌症，本該把身體顧好才能照顧母親，你卻還不知檢討，還要酒後駕車，現在被警方查到了，才想到你有母親要養這樣子對嗎？」

黃男經警方施以酒精濃度測試值為0.33MG/L，酒測值相當高，並觸犯了刑法公共危險罪，經查他酒駕被逮竟達10次之多，本次酒駕已是第11次。

台中市警局第三分局交通分隊長蔡興邦表示，酒後駕車是全民公敵，造成用路人之危險不可言喻，如有飲酒應乘坐計程車，不要貪圖一時之便，酒駕上路，害人又害己。

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(中時 )