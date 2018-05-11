高雄氣爆353死傷 高市府秘書長判4年10月最重

2018年05月11日 09:32 中時 曹明正 、 柯宗緯

2014年高雄氣爆當時慘狀。(報系資料照 王錦河攝)

高雄氣爆，一心一路被炸翻。（報系資料照 王錦河攝）

(10:20 更新 法院說明、市府回應)2014年7月31日深夜高雄氣爆，釀成32死、321傷，榮化、華運及高巿府12名官商被起訴，高雄地院11日一審宣判，依涉犯最高本刑5年徒刑的業務過失致死罪，趙建喬等3公務員處徒刑4年10月，榮化董事長李謀偉等6員工判4年，華運工程師陳佳亨等3人判4年6月，可上訴。

宣判結果，現高巿府祕書長、當年氣爆箱涵主驗趙建喬、退休初驗楊宗仁、退休監工邱炳文等3人被判4年10月。

榮化董事長李謀偉、大社廠廠長王溪州、值班組長蔡永堅、工程師沈銘修、操作領班李瑞麟、控制室操作員黃進銘等6人被判4年。

華運工程師陳佳亨、領班黃建發、控制室現場操作員洪光林等3人被判4年6月。

高雄地院發言人行政庭長葉文博指出，高雄氣爆被告12人在審理期間全部否認犯行、互相推諉，犯後態度難認良好。

他說，榮化、華運及高巿府三方間，就氣爆事件造成死者、傷者及財損部分約定分別負擔賠償責任，但在辯論終結前，高巿府或趙建喬等人均沒有和被害人達成和解證據，因此判刑最重。

榮化部分則已依約定，以每人1200萬元與32名死者家屬和解，並履行賠償義務完畢，另華運也已先賠償5億餘元，對大部分傷者達成和解，因此榮化董事長李謀偉等6人被判4年，華運工程師陳佳亨等3人被判4年6月。

高雄氣爆案一審判決出爐，高市現任祕書長趙建喬遭重判。代理市長許立明11日在議會受訪指出，氣爆原因複雜，對判決結果覺得遺憾。趙建喬也說，氣爆發生有許多相關因果需要查核，他認為判決不公，收到判決後一定會上訴。

2014年7月31日，華運公司透過4吋管加壓輸送丙烯」至李長榮公司大社廠，期間因供料不正常，兩公司發現壓力、流量異常，在排除異常過程中竟採用錯誤的保壓測試，並因便宜行事未巡管，在當晚接近凌晨時釀成大氣爆。

檢方調查，位於前鎮區二聖、凱旋路口的地下箱涵，因20餘年前的監工、驗收不實，3條石化管線竟未遷管，而是直接曝露在雨水箱涵中，加上多年來未落實檢測，由榮化接手的4吋管發生減薄現象，在丙烯加壓輸送中，從內向外爆開洩露。

大量丙烯外洩，沿著排水箱涵流往一心、凱旋、三多等路段，最後因濃度達到燃點而爆炸，造成當晚灑水、戒備的多名警義消在內有32死、321人受傷，其中有65名重傷，換言之有近百人非死即殘，災區現場猶如轟炸過後。

(中時 )