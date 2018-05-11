胃痛沒讓位慘被2大媽公審 她霸氣回嗆網友讚爆

2018年05月11日 09:37 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

老人常「為老不尊」，在捷運上「逼讓位」事件屢見不鮮。一名網友日前因為胃痛，上捷運坐在位子上閉眼休息，沒注意附近有老人家需要座位，因此慘遭一旁2名大媽公審。網友一番話回嗆，讓其他網友紛紛大讚「霸氣又不失風度！」

一名網友在PTT分享搭捷運被「公審」經歷，表示日前因為胃痛不舒服，上捷運上看到普通座位就坐下來，閉眼小憩，因此沒注意到附近有老人家需要座位。此時，坐原PO隔壁的2名大媽見狀，搞不清楚來龍去脈，大力拍原PO肩膀，斥責「年輕人你沒有看到有老人家喔？不用讓位嗎？」

此時原PO還語氣平靜，禮貌性解釋「不好意思我不舒服，沒有看到就坐下來了」，但大媽似乎沒有接納原PO說詞，語氣輕挑地對另名大媽說「是喔，她說她不舒服欸」，原PO聽聞一秒理智斷線，直接回嗆打臉婦人「我看您也沒有病痛，講話中氣十足，也還身強體壯，為什麼不自己讓位給老人家要叫年輕人讓位？」

隨後原PO拎起包包，讓位給老人家，下車等下一班捷運，她無奈表示「不是我不讓，但為什麼妳自己的愛心要叫別人來做？」，貼文一出，網友紛紛大讚原PO霸氣嗆爆正義魔人，留言附和「真的很討厭這種大媽，她們的教育到底出了什麼問題...」、「處理的不錯啊！有洗到大媽的臉也不失風度」、「讚你有回嗆她，真的超級莫名，到底關她X事」、「老鴨霸，窮又沒水準，老了就跟年輕人搶資源」。

(中時電子報)