美眾院軍委會通過NDAA 吳釗燮：台努力提升國防實力

為強化我與印太區域連結，外交部在亞太司下新設「印太科」，統合處理澳洲、紐西蘭與印度業務，外交部長吳釗燮訂今日為替亞東太平洋司新設「印太科」揭牌，正式開始作業。（趙雙傑攝）

友善列印
中時
外交部長吳釗燮參觀辦公室。（趙雙傑攝）
工作人員一同合影。（趙雙傑攝）

美聯邦眾議院軍事委員會昨審議通過「2019會計年度國防授權法案」（2019 NDAA）。外交部部長吳釗燮今表示，感謝美國國會議員對台灣在國防安全及合作上的支持，台灣也會努力提升自身國防實力。

為因應區域情勢，外交部亞太司內部做組織調整，新增「印太科」，負責澳洲、紐西蘭、印度的區域事務，吳釗燮今率即將離任的亞太司司長、我駐加拿大新代表陳文儀、準亞太司司長葛葆萱共同揭牌。

對於美眾議會通過「2019國防授權法案」，吳釗燮受訪時表示，我方注意到美國國會正在討論2019 NDAA，其中有很多對台灣非常友善的項目，非常感謝美國國會議員對台灣的支持，尤其是在國防安全、國防合作上的支持。

吳釗燮強調，台灣也會努力提升自身的國防實力，我國也會和美行政部門積極討論，促進雙方之間的安全合作，以共創亞太地區的和平與穩定。

2019 NDAA涉台內容提及，包括支持依據《台灣旅行法》執行台美兩軍資深軍事人員交流及擴大聯合軍演及支持美對台軍售等。

對於新設「印太科」，吳釗燮致詞時表示，政府所推動的「新南向政策」受到高度肯定，這是政府努力成果，過去這段時間他到外交部，認真檢討外交工作上面如何精進，如何運用有限資源與人力，其中就是亞太司人力重整，這符合現今國際戰略趨勢作為。

吳釗燮指出，美國自由開放的印太戰略，澳洲、日本都有相關的戰略，所有民主國家都在思考如何讓印太地區在經貿與自由價值上能夠有更多合作，台灣一定要朝這方面努力，這就是印太科接下來重點工作。

吳釗燮說，雖然人力有限，但比起原來人力結構已經大幅增加，不僅強化新南向，還要跟整個國際戰略區域搭配。

(中時 )

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