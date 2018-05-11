獨家》全台爆499喪屍潮 消保處不排除「請業者喝咖啡」

中華電信推出499元吃到飽專案吸引民眾瘋狂搶辦，但電信業者第一線人員卻忙翻，氣得上網怒飆「去你X媽的499」。（本報系資料照/鄭任南攝）

友善列印
中時電子報

4G低價吃到飽引爆「499喪屍潮」，對此，行政院消保處表示，已行文電信業者的主管機關國家通訊傳播委員會（NCC），請對3家電信業者行政指導，針對老客戶提出配套措施，若短期內沒推出或提出的方案不理想，消保處將會邀請業者「喝咖啡」。

電信三雄推出499資費促銷降價，全台掀起搶辦潮，推估這波限時7天促銷案將湧進70到80萬的申辦人潮，各家電信門市這兩天擠爆申辦及換約人潮，網批比「安屎之亂」還亂，消保處今證實，確於已行文國家通訊傳播委員會（NCC），請對3家電信業者行政指導。

消保處說，NCC是電信業者主管機關， 3家電信業者9日起推出499方案確實未考慮到老客戶的感受，尤其才剛續約的老客戶吃虧更多，希望NCC能行政指導請業者提出可行的優惠方案。消保處也會緊盯業者提出的方案，若短期內沒推出或提出的方案不理想，將會邀請業者「喝咖啡」行政指導。

有政府官員昨特前往電信門市觀察，發現這次499之亂，因來客數量突然爆增，電信業者竟完全沒作為，不但未顧及第一線人員的工作量，更缺乏分工、分流處理機制，以致申辦499業務客戶，及其他單純詢及繳費混為一團，不僅第一線人員無法休息、沒時間吃飯，民眾也怨聲四起，三家業者都應改進。

(中時電子報)

台北最「俗」吃到飽Buffet 「名… 大家搶辦499方案 恐成了「國安危…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。