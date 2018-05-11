獨家》全台爆499喪屍潮 消保處不排除「請業者喝咖啡」

2018年05月11日 09:48 中時電子報 戴安瑋 、 簡怡欣

4G低價吃到飽引爆「499喪屍潮」，對此，行政院消保處表示，已行文電信業者的主管機關國家通訊傳播委員會（NCC），請對3家電信業者行政指導，針對老客戶提出配套措施，若短期內沒推出或提出的方案不理想，消保處將會邀請業者「喝咖啡」。

電信三雄推出499資費促銷降價，全台掀起搶辦潮，推估這波限時7天促銷案將湧進70到80萬的申辦人潮，各家電信門市這兩天擠爆申辦及換約人潮，網批比「安屎之亂」還亂，消保處今證實，確於已行文國家通訊傳播委員會（NCC），請對3家電信業者行政指導。

消保處說，NCC是電信業者主管機關， 3家電信業者9日起推出499方案確實未考慮到老客戶的感受，尤其才剛續約的老客戶吃虧更多，希望NCC能行政指導請業者提出可行的優惠方案。消保處也會緊盯業者提出的方案，若短期內沒推出或提出的方案不理想，將會邀請業者「喝咖啡」行政指導。

有政府官員昨特前往電信門市觀察，發現這次499之亂，因來客數量突然爆增，電信業者竟完全沒作為，不但未顧及第一線人員的工作量，更缺乏分工、分流處理機制，以致申辦499業務客戶，及其他單純詢及繳費混為一團，不僅第一線人員無法休息、沒時間吃飯，民眾也怨聲四起，三家業者都應改進。

(中時電子報)