NBA》冤枉！七六人前役讀秒階段兩度嚴重誤判

2018年05月11日 09:43 中時電子報 黃及人

最後2分鐘裁判報告再次顯現NBA裁判「操控」勝負能力！聯盟11日公布東區準決賽G5裁判報告，除了確定七六人中鋒恩比德最後14.6秒被打手沒吹犯規，更發現史馬特最後1.5秒抄到班西蒙斯的長傳後走步了，七六人輸得有夠冤！

這次裁判報告坦承的2次誤判，都可直接影響到比賽最終結果，像是最後14.6秒，恩比德的上籃明顯被塞爾提克中鋒貝尼斯打手犯規，假如他可獲取兩罰機會，七六人很有可能追平比分，但這球最後卻在恩比德把球碰出界後結束。

接著是最後1.5秒，假如裁判當時吹了史馬特走步，七六人不僅擁有1.5秒最後一擊追平或絕殺機會，更可改在前場邊線發球，可惜當時裁判選擇無視史馬特的走步動作，直接讓比賽時間走完，讓七六人連喊冤的機會都沒有。

儘管自知吃了裁判暗虧，恩比德G5賽後仍然表示，「我只能說那個吹判發生了，就算裁判整場比賽都吹很棒，我仍感覺最後關頭有事發生了，但我們什麼也不能做，只能說裁判整晚表現很好。」從他的話中充分感受到無奈。

畢竟這一切都只是假設，有誰可以確定恩比德最後14.6秒可以兩罰俱中追平，也沒人肯定就算給了七六人1.5秒追平或絕殺機會，他們能否完成？只是無論如何因為誤判宣告落敗，對七六人與費城球迷來說，當然更難接受！

(中時電子報)