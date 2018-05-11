獨》 遠傳推老客戶專屬優惠 為「固樁」祭出這招

年資5年以上的老客戶，購買「遠傳買，全國領」的商品，還享7折起的優惠(圖/遠傳提供)

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中時電子報
／綜合報導
電信3雄近期推出限時499吃到飽，吸引民眾搶辦。（資料照）

因此波499之亂影響，許多民眾紛紛打算違約跳槽到別家，對此遠傳電信則推出專屬老客戶專案，就是想要留下遠傳老客戶，甚至與自家集團醫院合作，提供老客戶健檢優惠價，遠傳表示會持續提供老客戶好康優惠，讓老客戶有專屬尊榮感。

遠傳提出，年資5年老客戶即享：健檢尊榮價及精選家電7折起優惠價 ，即日起整合集團優勢，聯合「亞東醫院健康管理中心」提供老客戶健檢優惠價。年資5年以上的老客戶，購買「遠傳買，全國領」的商品，例如國際變頻不銹鋼洗衣機、國際蒸氣烘烤爐等四項熱銷商品，還享7折起的優惠，若用戶持有HappyGO點數，現在還可享有1點折抵1元的超值優惠，最高可折抵1,000元，遠傳持續提供老客戶好康優惠。

六月底前，只要是遠傳5年以上的老客戶，至亞東醫院B1健康管理中心，即享精選健檢老客戶尊榮優惠價$6,000 (原價$14,500)，幾乎是4折的超低折扣價，遠傳對客戶的關懷最用心！

遠傳與全國電子合作，推出「遠傳買，全國領」的服務，五月底前，遠傳5年以上的老客戶只要至全台直營門市，購買國際變頻不銹鋼洗衣機、國際蒸氣烘烤爐、Sharp空氣清淨除濕機、聲寶49吋4K聯網電視等熱銷商品，可享7折起的優惠。若用戶手邊有HappyGO點數，還可於當次購買時，額外享有1點折抵1元之優惠(原4點折抵1元)，最高可折抵1,000元，相較於原先HappyGO的折抵優惠，等於現賺750元！

【貼心小叮嚀】

凡使用遠傳電信月租型服務達5年以上，不包含一退一租、企業戶、公司戶、預付卡用戶，計算方式以門號啟用日計算年資月份(需同身分證及相同門號，中間不得中斷月租服務)，即為遠傳老客戶。

遠傳電信保留隨時修改或終止上述活動內容之權利，詳細活動內容，請見遠傳客戶專屬優惠網頁。

(中時電子報)

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